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    詐團狂傳「家暴踹門」影片情緒勒索 買媽祖壓轎金慘噴3萬元

    2026/05/17 14:34 記者姚岳宏／新北報導
    警方提醒小心詐騙陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒小心詐騙陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

    近期出現「作賊喊捉賊」的詐騙新招！歹徒假扮買家或贈送免費物品，誘使被害人點擊假網址後，先惡人先告狀地瘋狂傳訊，痛批自己賣場遭封鎖、帳戶被凍結，甚至反咬被害人「到底做了什麼」、「是不是詐騙集團」，一名透過網路要買「白沙屯媽祖壓轎金」的女子小惠，先被對方反咬，又在對方誆稱「老公家暴踹門」及「小孩等手術費」等情緒勒索下，方寸大亂急忙聽從假客服指示操作，最後慘遭盜領3萬元。

    刑事警察局指出，這類涉及刑法詐欺罪的犯罪手法，大量潛伏在臉書、Threads以及Instagram等社群媒體，歹徒通常會鎖定網路買賣家，或是打出免費贈送筆記型電腦、iPhone及各類宗教結緣品的噱頭來吸引目光。當雙方透過LINE聯繫後，歹徒就會拋出偽造的全家好賣+或是7-11賣貨便等知名平台網址要求寄件。民眾一進入假網頁輸入資料，系統就會立刻顯示需實名制認證或未完成金流簽署的警告，藉此將被害人推向假客服的陷阱。

    警方說，其中被害人小惠就是在Threads看到有人贈送白沙屯媽祖壓轎金，點擊假連結遭遇實名認證問題後，隨即遭贈送者連番指責，對方還傳來丈夫瘋狂踹門的家暴影片，嚇得小惠趕緊按假客服指示交出無卡提款QR Code，瞬間被提領3萬元。

    無獨有偶，另名販售韓國偶像周邊商品的大學生阿民，則是遇到假買家謊稱帳戶凍結導致無法支付小孩開刀費用，阿民在對方逼問下，慌張聯繫假的宅配通LINE客服，並依指示開啟LINE派對模式分享手機螢幕畫面，最後在電子支付APP被騙走5萬元。

    警方呼籲，遇到網購糾紛或情緒勒索務必保持冷靜，真實的平台客服絕對不會要求加入個人LINE帳號，更不會開啟視訊或螢幕共享，且賣貨便等平台皆無需實名認證與金流簽署。民眾切勿點擊來路不明的網址，務必再次查證交易平台的真實性，也不要輕易交出帳戶資料與轉傳付款條碼，遇到類似狀況應立刻帶著相關事證前往警察機關報案。

    警方提醒詐團會情緒勒索騙更多。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒詐團會情緒勒索騙更多。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團作賊喊捉賊，先假冒買家私訊購買韓團小卡，再誣指對方是詐團，進而情緒勒索騙錢。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團作賊喊捉賊，先假冒買家私訊購買韓團小卡，再誣指對方是詐團，進而情緒勒索騙錢。（記者姚岳宏翻攝）

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