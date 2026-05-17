女版「郭台銘」王來春又非法在台挖角 3台籍協力幹部緩刑

中國立訊精密董事長王來春（右）。（取自中國立訊官網）

有女版「郭台銘」之稱的中國立訊負責人王來春，2018年收購我國上市公司光寶科技可攜式影像事業群部門後，涉指示原本該部門總經理吳英政在台成立「立景創新科技有限公司（後更名為「晶鑠科技」），非法挖角我國科技人才；新北地院審理後依違反兩岸人民條例判處3名台籍幹部即張宗凱、吳雯萍、吳英政4個月至6月不等徒刑，均緩刑2年，並命3人向國庫支付20萬至30萬不等金額，王來春仍通緝中，晶鑠科技已解散判公訴不受理。

王來春也曾在2011年間以港資掩護入主台灣的連接器供應商宣德科技公司，一審法院也同樣判處2名台灣協力幹部時任宣德董事兼總經理蔡建偉6月徒刑、台灣立訊負責人葉怡伶5月徒刑，均緩刑。

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檢調調查，王來春是中國立訊董事長及立景集團實際負責人，該集團實質掌控香港商立景創新公司、香港商立景創新科技公司及廣州立景創新科技等公司。

檢方查出，2018年2月，王來春為跨足電子光學模組領域，以香港立景創新公司名義收購光寶科技可攜式影像事業群部門，為使該部門在台繼續營業，同年3月以香港立景科技名義向經濟部投資審議司申請來台設立僑外資「立景有限公司」，因資金來源涉中資而被駁回。

檢調發現，王來春遂指示吳英政於2018年6月成立「立景創新科技有限公司」，承接光寶光學模組硬體研發人員及資產，製造廣州立景為台灣立景供應商假象，以掩飾廣州立景在台營運行為。

檢方查出，2021年間陸續更換負責人為光寶公司前員工張宗凱、吳雯萍，並為隱匿中資色彩，將公司更名為「晶鑠科技有限公司」在台繼續營業，藉此持續在104人力銀行網站刊登招聘數位軟體工程師、系統韌體工程師、顯示產品電子工程師及鏡頭模組光學工程師等科技人才，從事光學模組硬體研發，再將研發成果交由廣州立景負責產品製造及銷售。

檢方統計，王來春透過上述關係企業於2018年至2023年共匯款至晶鑠公司約6557萬美元，折合新台幣約19億9329萬元，做為晶鑠公司在台營運費用及員工薪資之用。

檢方去年9月依違反兩岸人民關係條例起訴王來春、吳英政、張宗凱、吳雯萍共4人及晶鑠公司，並對王來春發布通緝；法官雖認為3人所為影響主管機關對中國營利事業的管理，損及交易秩序及國家安全，依非法為業務活動罪判處吳英政6月徒刑、吳雯萍5月徒刑、吳英政4月徒刑，但審酌3人沒有前科、因一時失慮，致罹刑典，犯後皆能坦承犯行，經此偵審訴訟程序，應知所警惕，當無再犯之虞，宣告緩刑各2年。

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