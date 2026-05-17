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    首頁 > 社會

    搶長者金鍊騎單車四處逃竄 警調閱監視器10小時逮人

    2026/05/17 14:27 記者劉婉君／台南報導
    嫌犯一路尾隨獨自行走的年長者，再伺機搶奪金項鍊。（記者劉婉君翻攝）

    嫌犯一路尾隨獨自行走的年長者，再伺機搶奪金項鍊。（記者劉婉君翻攝）

    台南市新營區1名長者16日晚上外出運動時，在住家附近遭人尾隨並搶奪脖子上的金項鍊，重約1兩5錢，市價約30餘萬元，搶匪隨後騎腳踏車竄逃，過程中還不斷變換方向有如「迷航」，企圖製造斷點，增加警方查緝難度，警方調閱監視器追緝，案發後10小時逮獲65歲陳姓搶匪。

    昨（16）日晚上7時46分左右，被害的長者獨自走在住家附近，1名男子徒步尾隨在後，再伺機靠近迅速搶走被害人脖子上的金項鍊就跑，隨後再騎腳踏車逃逸，台南警方獲報後立即展開查緝，發現該名搶匪在逃竄過程中不斷變換方向，毫無固定軌跡，專案小組沿線調閱監視器追緝，並擴大比對範圍，掌握關鍵行蹤。

    警方逮捕家住六甲區的陳姓男子，在其新營租屋處取回搶奪的金項鍊，詢後依搶奪罪移送台南地檢署偵辦。

    新營警分局長陳俊凱呼籲，近期黃金價格高漲，應注意穿戴金飾財不露白，若遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警提供線索，循線追緝犯嫌。

    台南新營警方在案發後10小時即掌握嫌犯行蹤並逮捕。（記者劉婉君翻攝）

    台南新營警方在案發後10小時即掌握嫌犯行蹤並逮捕。（記者劉婉君翻攝）

    警方逮捕嫌犯，並取回遭搶的金項鍊。（記者劉婉君翻攝）

    警方逮捕嫌犯，並取回遭搶的金項鍊。（記者劉婉君翻攝）

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