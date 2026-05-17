與死神搶命！ 24歲男洗澡突休克 家屬線上聽學CPR、消防狂電擊6次救命

救護人員施打骨針。（桃園市消防局提供）

桃園市一名24歲男子日前凌晨洗澡時突然倒地、失去呼吸心跳，家屬發現後驚慌撥打119，在派遣員線上指導下，不放棄地按壓施以CPR（心肺復甦術）；消防局第一大隊迴龍消防分隊獲報趕抵，接手實施高級救命術，過程中狂電擊6次並施打骨針，終於成功將男子從鬼門關前拉回，目前男子已恢復意識且生命徵象穩定。

迴龍消防分隊長洪正諺今（17）日指出，該名男子是8日凌晨4時許於家中浴室洗澡時突然倒地昏迷，家屬第一時間察覺異狀，立即撥打119求救，並全程配合派遣員的線上指導，為男子施作CPR急救。

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迴龍分隊救護人員趕抵現場時，該名男子已失去呼吸心跳，救護團隊火速接手，實施高品質CPR及高級救命術（ALS）。由於患者在急救過程中多次出現可電擊心律，救護人員在送醫途中共實施高達6次電擊，並建立骨針給予急救藥物治療，經持續搶救，男子終於順利恢復心跳。

該名男子送院後，經醫療團隊接力搶救，成功恢復自主心跳與意識。後續追蹤了解，患者疑似因「先天性長QT症候群（long QT syndrome）」引發致命性心律不整，為降低未來再次發生危險的風險，院方已安排為其植入式體內去顫器（ICD）治療，目前患者恢復情況良好，預計近期即可康復出院。

洪正諺強調，能成功挽回寶貴生命，關鍵在於家屬第一時間及早報案並實施CPR，加上救護人員的高級救命術與醫院的後續治療，讓「生命之鏈」的各個救援環節緊密銜接、發揮最大效益。未來消防隊將持續深入社區、機關及校園推廣CPR與AED操作教學，期盼更多民眾具備基本急救能力，在關鍵時刻以雙手成為家人最堅強的後盾。

24歲男洗澡突休克，迴龍消防狂電擊6次救回一命。（桃園市消防局提供）

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