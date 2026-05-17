正妹控大直知名餐廳縱容中年男偷拍 報警還被餐廳嗆恐誣告

警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

1名正妹今凌晨在社群平台發文指控，與友人至台北大直驢子餐廳用餐時，遭鄰桌50歲張姓男子偷拍，她不滿餐廳負責人與經理未積極協助，還指稱報警恐涉誣告，甚至疑似提前通風報信讓對方刪除照片，怒批餐廳包庇偷拍犯，轄區中山警分局獲報到場處理，經檢視張男手機確實發現拍下她的背影照，經協調後男方當場致歉並刪除照片，雙方平和離去。

該名女網友事後在貼文中還原事發經過，表示昨晚發現被偷拍後向餐廳求助，經理卻以沒有證據為由拒絕處理，她控訴，即使監視器畫面清晰，經理仍多次以報警可能成立誣告來施壓，甚至在確認當事人堅持報警後，立刻跑去通知張男，警方趕到後，果真從對方手機的最近刪除紀錄中找到1張背影照，讓被害人質疑對方早已在第一時間毀滅其他照片證據。

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此外，女網友也抱怨餐廳衛生堪慮，餐點沙拉中出現果蠅，經理連1句道歉都沒有，僅推託是樓下有花園難免所致，處理態度令人感到無助與不解。

中山分局大直派出所指出，昨晚8時許獲報，員警趕赴樂群三路上的該間餐廳，經了解，張男聲稱是因為覺得鄰桌客人長得像朋友，才會拍背影確認，經當事人同意檢視手機，確認照片僅拍攝到用餐背影，並未涉及隱私部位。

警方現場除向雙方說明法律權益，張男也當場向對方致歉，並配合確認照片已全數清空、未透過通訊軟體外傳，警方呼籲，民眾於公共場所使用手機拍攝時，仍應注意他人感受及隱私權益，避免造成誤會與糾紛；如遇爭議情事，可立即撥打110報案，由警方到場協助處理。

警方確認手機狀況。（記者姚岳宏翻攝）

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