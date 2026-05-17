台大醫院同房病友竟是賊 女子住院錢包被詐欺通緝犯偷走

警方找回林男偷走的錢包。（記者王冠仁翻攝）

一名女子近日患病住進台大醫院3人一間的病房，她去接受治療前，將裝有證件、1千多元現金的錢包等個人物品，放在病房置物櫃內，回病房後卻發現東西不翼而飛。這時同房病友告訴她，東西是被已經出院的另名病友拿走，她氣得報警；警方調閱相關資料，鎖定58歲林嫌涉案，並查出他還是身揹2條詐欺罪的通緝犯，循線逮到他，並查扣他偷來的贓物。

警方調查，這名年輕女子因病住進台大醫院病房，某次接受治療前，將裝有證件、信用卡及1千多元現金的錢包放置於病房置物櫃內，事後卻發現東西不見。同房病友告訴她，東西是被已經出院的另名男性病友拿走，她氣得報警。

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轄區警方獲報後，調閱相關病歷與監視器畫面，鎖定58歲林姓男子涉有重嫌。警方查出，他出院後輾轉回到新北市五股區的住家，警方登門逮人，還在他住處中找到偷來的錢包。

據悉，林聲稱因為缺錢花用，當時見到女子將錢包放進置物櫃，臨時起意才下手行竊。

警方說，林除了偷走錢包，更被警方查出他涉及詐欺，被新北地方法院與苗栗地檢署發布通緝，警方最終除了將他依竊盜罪嫌送辦，也將他解送歸案。

中正一分局表示，對於侵害民眾財產安全之犯罪，警方一向秉持積極查緝、絕不寬貸之態度，全力維護社會治安。同時也提醒民眾，在醫院及公共場所等人員進出頻繁之環境，務必妥善保管隨身財物，避免將貴重物品置於無人看管之處，以降低失竊風險。

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