慫恿高二女拍裸露下體照判1年8月 二審賠20萬換緩刑免關

苗栗林姓男子慫恿高中少女拍裸露胸部、下體的照片傳給他，上訴台中高分院後坦承犯行，並與少女和解，改判1年2月、緩刑3年。（記者陳建志攝）

苗栗林姓男子，2024年透過網路遊戲認識16歲的高二少女，林男卻要求少女拍攝裸露胸部、下體、外陰部的照片給他，少女事後報案，林男遭檢警查獲送辦，苗栗地院審理時，林男翻供否認犯行，且未與少女和解，依拍攝少年之性影像罪，判處1年8月徒刑，林男上訴二審後改口坦承犯行，且與少女以20萬元和解，台中高分院撤銷改判1年2月，緩刑3年。

判決指出，林姓男子2024年1月，透過網路遊戲「極速領域」認識當時16歲的少女，卻以臉書要求少女自行拍攝裸露胸部與下體的照片4張，再以通訊軟體傳送給林男觀賞，少女事後向警方報案，遭檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

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林男在警詢和檢方偵訊時坦承，知道少女就讀高中二年級，有叫她拍身體私密照給自己看，少女後來有傳送裸露胸部、下體、外陰部的照片給他，至少傳了4、5張。

不過苗栗地院審理時，林男卻大翻供，矢口否認有何拍攝少女性影像犯行，還辯稱不知道少女未滿18歲。強調雖有要求少女拍照，但忘記要她拍什麼，少女雖在聊天紀錄中說她有拍，但自己並未看到照片。

法官認為，林男供述前後矛盾，且無法合理說明為何在偵查中坦承犯行，審理時卻改口否認，認為是卸責之詞，不足採信，審酌明知少女於案發時未滿18歲，卻要求拍攝性影像供他觀賞，危害少女身心健全成長及人格發展，因否認犯行，且未與被害少女達成和解，依拍攝少年之性影像罪，判處1年8月徒刑。

林男不服上訴二審，台中高分院審理時，林男改口坦承犯行，並與少女以20萬元達成和解，答應分期給付賠償金。少女也答應，只要林男依約賠償，願意給他緩刑自新的機會，台中高分院撤銷一審判決，改判林男有期徒刑1年2月，宣告緩刑3年，仍可上訴。

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