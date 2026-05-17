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    首頁 > 社會

    南投家樂福有「攝」狼 偷拍女生隱私部位當場被逮遭痛罵

    2026/05/17 13:57 記者陳鳳麗／南投報導
    穿裙子女子（左2）遭賴姓中年男偷拍，店內人員架住該男。（圖擷取自Threads，網友kh7.su攝）

    穿裙子女子（左2）遭賴姓中年男偷拍，店內人員架住該男。（圖擷取自Threads，網友kh7.su攝）

    南投家樂福賣場一家二手商品店，48歲賴姓男子持手機拍攝女子隱私部位，當場被該女子發現，大喊「有人偷拍內褲！」，店內人員湧上協助控制偷拍郎，南投警方經調閱監視器，及檢視偷拍手機內影像，發現確有女子隱私部位遭偷拍的影像，依妨害性隱私與不實性影像罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    48歲賴姓男子是在16日下午到南投家樂福，走進一家二手商品店找尋偷拍目標，看見1名穿短裙女子即找機會接近，趁其專心挑選物品時，將手機伸到女生裙子下方，開設錄影模式拍攝她的隱私部位。

    被偷拍女子警覺有男子靠近，手機還在她的裙子下方，嚇得大叫「你幹什麼？為什麼偷拍？」，並大聲呼叫「有偷拍郎！」，對著賴男大罵，旁邊也有女顧客呼叫店員和顧客來幫忙控制偷拍郎，該店的店長先上前架住身材壯碩的賴姓男子，後來再有1名男店員也前來協助。

    南投派出所接獲報案後，員警趕至現場，經調閱相關監視器影像，也檢視賴男手機內影像，發現他的確有偷拍女子及其隱私部位的影像，將其帶回派出所偵辦，全案依刑法妨害性隱私與不實性影像罪移送南投地檢署。

    有民眾拍下該畫面上傳Threads，要大家小心，網友留言大罵該男子「變態」，但也有男網友留下「兄弟餓壞了」、「這種的也在拍！」…等對女生不敬的文字，讓不少網友看了十分生氣，留言反擊「你可以再沒水準一點！」。

    聽到呼叫幫忙聲音，有其他店員也走過來幫忙。（圖擷取自Threads，網友kh7.su攝）

    聽到呼叫幫忙聲音，有其他店員也走過來幫忙。（圖擷取自Threads，網友kh7.su攝）

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