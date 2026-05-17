為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北三重逆子砸地瓜球攤 母聲請保護令

    2026/05/17 13:32 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區三和夜市傳出陳姓男子跟母親擺攤賣地瓜球，陳男因工作態度不佳，與母親口角後，竟持球棒砸碎攤位玻璃，警方獲報砸攤到場，陳嫌告知警方他涉及毀損，要警方上銬，警方將陳母及陳嫌母子帶回派出所，陳母堅持提出保護令聲請、毀損、恐嚇等告訴，警方依法受理。

    這起案件發生在昨（16）日晚間10時18分，新北市三重區中央北路與長壽街口的三和夜市內，員警獲報於上述時、地有攤位遭砸情事，火速派員趕往，員警到場，發現被害人陳婦與37歲陳男為母子關係，母子到夜市擺攤賣地瓜球維生，但陳男疑似因工作態度不佳，與母親口角糾紛後，情緒突然失控，拿起一旁攤位的防身球棒，敲擊攤位側邊玻璃，導致玻璃板破損。

    遊客見狀報案，員警到場將陳婦、陳男帶返所釐清案情，陳婦提出保護令聲請、提出毀損、恐嚇告訴，警方協助被害人聲請保護令，通報婦幼案件平台。

    警方偵訊後，將陳男依違反家暴法第、毀損、恐嚇罪移送新北地檢偵辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播