新北三重逆子砸地瓜球攤 母聲請保護令

新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區三和夜市傳出陳姓男子跟母親擺攤賣地瓜球，陳男因工作態度不佳，與母親口角後，竟持球棒砸碎攤位玻璃，警方獲報砸攤到場，陳嫌告知警方他涉及毀損，要警方上銬，警方將陳母及陳嫌母子帶回派出所，陳母堅持提出保護令聲請、毀損、恐嚇等告訴，警方依法受理。

這起案件發生在昨（16）日晚間10時18分，新北市三重區中央北路與長壽街口的三和夜市內，員警獲報於上述時、地有攤位遭砸情事，火速派員趕往，員警到場，發現被害人陳婦與37歲陳男為母子關係，母子到夜市擺攤賣地瓜球維生，但陳男疑似因工作態度不佳，與母親口角糾紛後，情緒突然失控，拿起一旁攤位的防身球棒，敲擊攤位側邊玻璃，導致玻璃板破損。

請繼續往下閱讀...

遊客見狀報案，員警到場將陳婦、陳男帶返所釐清案情，陳婦提出保護令聲請、提出毀損、恐嚇告訴，警方協助被害人聲請保護令，通報婦幼案件平台。

警方偵訊後，將陳男依違反家暴法第、毀損、恐嚇罪移送新北地檢偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重陳姓男子與母親島夜市擺攤，因工作態度消極，與母親爭執，憤而砸攤，警方到場帶回母子，陳母聲請家暴、提告毀損、恐嚇，警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法