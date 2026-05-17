為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    收65萬贓款抽3千 車手被逮遭判1年6個月

    2026/05/17 13:36 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗地院。（資料照）

    苗栗地院。（資料照）

    邱姓男子加入綽號「傑森包恩」、「肖恩」的詐騙集團擔任取款車手，去年10月前往苗栗縣萊爾富超商與李姓被害人面交，取走65萬元投資詐款，事後邱男從中抽取3000元作為報酬，其餘款項則藏匿於高鐵苗栗站置物櫃供成員領取。邱男被逮後，苗栗地院法官近期審理，依三人以上共同詐欺取財罪，判處邱男有期徒刑1年6個月。

    判決書指出，邱男於2024年9月間加入詐騙集團，該集團透過LINE聯繫李姓女子，佯稱投資虛擬貨幣可獲暴利，誘騙被害人上當。2024年10月3日下午，邱男依指令前往苗栗市一家超商與被害人碰面，當場拿走65萬元。邱男得手後，隨即扣下3000元報酬，並將剩餘款項放置在苗栗高鐵站置物櫃，藉此掩飾資金流向，形成洗錢斷點。

    邱男被逮後坦承犯行，並稱原從事綁鋼筋、月收入4萬至7萬元、家中無人需要其扶養，家庭經濟狀況不好等；邱男曾因另件詐欺案遭警方搜索出2.4萬現金，邱男稱其中3000原為此案報酬，法官認為這等同於「自動繳交犯罪所得」，符合相關減刑規定。

    法官審理後，認為邱男正值壯年，卻不思正途謀生，反而加入詐團破壞社會治安，造成被害人重大財產損失；依三人以上共同詐欺取財罪，判處邱男有期徒刑1年6個月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播