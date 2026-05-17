收65萬贓款抽3千 車手被逮遭判1年6個月

苗栗地院。（資料照）

邱姓男子加入綽號「傑森包恩」、「肖恩」的詐騙集團擔任取款車手，去年10月前往苗栗縣萊爾富超商與李姓被害人面交，取走65萬元投資詐款，事後邱男從中抽取3000元作為報酬，其餘款項則藏匿於高鐵苗栗站置物櫃供成員領取。邱男被逮後，苗栗地院法官近期審理，依三人以上共同詐欺取財罪，判處邱男有期徒刑1年6個月。

判決書指出，邱男於2024年9月間加入詐騙集團，該集團透過LINE聯繫李姓女子，佯稱投資虛擬貨幣可獲暴利，誘騙被害人上當。2024年10月3日下午，邱男依指令前往苗栗市一家超商與被害人碰面，當場拿走65萬元。邱男得手後，隨即扣下3000元報酬，並將剩餘款項放置在苗栗高鐵站置物櫃，藉此掩飾資金流向，形成洗錢斷點。

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邱男被逮後坦承犯行，並稱原從事綁鋼筋、月收入4萬至7萬元、家中無人需要其扶養，家庭經濟狀況不好等；邱男曾因另件詐欺案遭警方搜索出2.4萬現金，邱男稱其中3000原為此案報酬，法官認為這等同於「自動繳交犯罪所得」，符合相關減刑規定。

法官審理後，認為邱男正值壯年，卻不思正途謀生，反而加入詐團破壞社會治安，造成被害人重大財產損失；依三人以上共同詐欺取財罪，判處邱男有期徒刑1年6個月。

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