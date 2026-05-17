孕婦返家路上遭撞飛網嘆竹市是行人地獄 肇逃男子到案送辦

新竹市有孕婦返家路上遭後方車輛撞飛肇逃，吳姓男子肇逃後遭警方追查到案，網友也感嘆新竹市真的是行人地獄。（擷取自網路社群貼文）

新竹市湳中街14日晚上發生一起懷孕25週孕婦與家人返家走在路上遭後方汽車撞飛的車禍事故，但汽車駕駛肇事後逃逸，有網友將此情形在網路社群發文，網友也感嘆新竹市很多道路都對行人不友善，只有馬路，未設人行道，讓行人行走在路邊如虎口般危險，並稱根本是行人地獄。

有網友在社群Threads發文稱「我們闆娘懷孕25週，跟家人走在回家路上，突然被撞飛！肇事車輛後視鏡都撞掉了，居然還往前開2個路口之後才在路邊停下來，然後看自己的車況就上車開走....」，有網友留言新竹市的路權團體怎都不說話了嗎？新竹市根本是行人地獄，也有網友稱新竹市很多道路只有馬路沒有人行道，行人走在路上真的很危險。

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新竹市警察局指出，本月14日深夜，吳姓男子駕車行經湳中街時向右偏駛，自後方撞傷同向步行的黃姓女行人後逕自逃逸；交通隊獲報後到場採證並調閱監視器，鎖定肇事車輛，經追查，肇逃的吳姓男子已在今天（17日）到案說明，全案訊後依《刑法》肇事逃逸及過失傷害等罪嫌，函送新竹地檢署偵辦。

警方呼籲，發生交通事故務必留置現場報警協助救護，切忌心存僥倖肇逃；夜間行車也請減速慢行並注意行人，共同守護用路人安全。

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