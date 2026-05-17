桃警雷霆除暴封鎖式路檢掃蕩 他身背4條通想跑還先「坦白」

桃園警分局16日執行雷霆除暴專案，針對轄內酒吧、移工舞廳等易滋事場所進行強力掃蕩臨檢，並規劃於重要路段執行封鎖式路檢。（桃園警分局提供）

桃園警分局昨（16）日執行雷霆除暴專案，針對轄內酒吧、移工舞廳等易滋事場所進行強力掃蕩臨檢，並規劃於南平路等重要路段執行封鎖式路檢，加強取締酒駕等重大違規行為，其中，武陵所在攔查雙載機車時，查獲身背4條通緝的劉姓男子。

警方表示，當時武陵所員警於桃園區中正路648巷內攔查1輛雙載機車，發現後座劉姓男子神情緊張，且不斷向外移動，員警立即提高警覺詢問「是不是想逃跑」，豈料，劉男竟直接回答「對」，隨即拔腿狂奔，員警立即騎乘機車追緝，不到100公尺即將劉男攔下，經查劉男因涉及詐欺案件被發布4條通緝，警方當場依法逮捕並解送歸案。

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桃園警分局表示，雷霆除暴勤務由警察局主任秘書許淑貞主持勤前教育，叮囑同仁務必注意執勤安全、交通安全及自身安全等「執勤三安」，展現警方維護治安決心，本次專案勤務共規劃路檢點9處、臨檢點17處，動員警力68人，全面強化轄區治安維護能量，專案期間共查獲一般刑案10件15人、竊盜7件7人、毒品12件15人、通緝29件23人、詐欺34件34人、公危15件15人，合計查獲刑案107件、涉案人109人。

桃園警分局表示，專案期間也持續加強查緝詐欺車手，打擊詐騙集團氣焰，自今年1月迄今已查獲詐欺案件車手等犯嫌共90名，並成功攔阻民眾遭詐騙金額逾新台幣1億元；分局長王智民表示，警方將持續強力執行各項掃蕩專案，針對暴力、毒品、詐欺及酒駕等犯罪絕不寬貸。

劉姓男子身背4條通緝，遇警攔查逃了百公尺被制伏。（桃園警分局提供）

桃園警分局16日執行雷霆除暴專案，針對轄內酒吧、移工舞廳等易滋事場所進行強力掃蕩臨檢，並規劃於重要路段執行封鎖式路檢。（桃園警分局提供）

桃園警分局16日執行雷霆除暴專案，針對轄內酒吧、移工舞廳等易滋事場所進行強力掃蕩臨檢，並規劃於重要路段執行封鎖式路檢。（桃園警分局提供）

桃園警分局16日執行雷霆除暴專案，針對轄內酒吧、移工舞廳等易滋事場所進行強力掃蕩臨檢，並規劃於重要路段執行封鎖式路檢。（桃園警分局提供）

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