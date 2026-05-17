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    連破5道門赫見已奄奄一息 警機警救回失聯6天獨居婦

    2026/05/17 11:11 記者陳建志／台中報導
    台中一名獨居62歲劉姓婦人，因多日未上班公司覺得奇怪報警，員警到場後連破5門，終於在床上發現奄奄一息的劉婦將她送醫救回一命。（記者陳建志翻攝）

    台中一名獨居62歲劉姓婦人，因多日未上班公司覺得奇怪報警，員警到場後連破5門，終於在床上發現奄奄一息的劉婦將她送醫救回一命。（記者陳建志翻攝）

    台中一名62歲劉姓婦人，患有重症平時獨居，近日突然連續多日未上班也連絡不上，公司覺得奇怪向警方報案，台中市第二分局育才派出所員警獲報偕同里長到場，雖叫門無人回應，現場也無聞到異味，但員警依經驗直覺有異，聯繫鎖匠連續開啟5道門鎖後，果然在屋內房間發現奄奄一息的劉婦，趕緊連絡消防人員送醫，幸運挽回一命。

    台中市第二分局育才派出所警員林裕晨、戴國峯，本月11日傍晚5點多接獲報案，指稱62歲劉姓女員工已多日未上班且失聯，因她患有重症又獨居，擔心遭遇不測，請警方前往協助查處。

    員警到達劉姓婦人位於北區的住處，現場大門深鎖，叫門後屋內無人回應，鄰居表示最後一次看見劉女是在10天前外出倒垃圾，之後便未再見其身影，雖現場未聞到異味，也沒有明顯危急跡象，但員警憑藉多年經驗察覺異狀，擔心劉女可能受困屋內，決定協調里長及鎖匠到場協助。

    員警與鎖匠從大門至房門連續開啟5道門鎖後，發現屋內昏暗凌亂，且照明設備故障無法使用，員警持手電筒逐一搜尋，最後終於在房間床上發現奄奄一息虛弱不堪的劉女。當時劉女因多日未進食、嚴重脫水，幾乎無法言語，只能以微弱氣音回應。

    員警了解後才知道，劉女因身體不適，進食即嘔吐，本想在家休息即可好轉，不料後續全身無力、無法動彈，已受困屋內6天，員警立即通知救護人員到場，將劉女緊急送醫救治，幸運挽回一命。

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