「實名認證沒過」要罰9萬元？假黑貓耍詐話術遭警戳破

吳姓女子的手機出現未通過實名認證，導致訂單被鎖定的訊息。警方指出這是假物流客服的詐騙話術。（民眾提供）

詐騙集團假冒物流客服人員，以「實名認證失敗」、「帳戶遭凍結」等話術製造購物者恐慌，企圖誘騙62歲吳姓女子匯款解除凍結，所幸吳女察覺有異、主動向警方求助，保住9萬元台幣積蓄。

南市警第三分局安中派出所近日接獲吳姓女子詢問，稱在臉書看到暱稱「許淑芬」刊登販售多肉植物貼文，因商品照片精美、價格實惠，就透過臉書的Messenger與對方聯繫，對方聲稱需使用「黑貓宅急便」進行交易，並提供網址要求吳女做「實名制認證」。

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不久後，有假冒客服人員出面指稱吳女未通過實名認證，導致訂單遭鎖定、賣家帳戶被凍結；客服並對吳女誆稱「若不立即處理，將因違反交易規範處罰她9萬元罰款」，並一步步要求吳女加入假冒的黑貓官方LINE客服，企圖誘導吳匯款「解除帳戶凍結」。

吳女擔憂權益受損、急忙到南市警三分局安中派出所詢問，所長沈昱騰與警員施盈禪查看吳女與對方的對話紀錄後，識破是典型的「假網購（拍）結合假客服」詐騙手法，讓吳女1顆高懸的「憂心」放下。

台南市警局三分局女警向吳姓女子分析應是網路購物遇到詐騙集團施用詐術。（民眾提供）

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