下大雨不可能失火？ 彰化5起火警鋰電池短路釀禍

鋰電池短路造成火警意外，在梅雨季節，環境潮濕，電子產品受潮，發生短路起火風險升高。（彰化縣消防局提供）

很多人總認為，下大雨不太可能發生火警意外，不過，彰化縣線西鄉1處露天資源回收場，今年5月5日卻在豪雨中發生火警意外，回收場被火舌吞噬，所幸無人員傷亡，經消防局調查發現，起火原因竟是堆置在回收電器內的鋰電池受潮短路，進一步引燃周邊雜物。

彰化縣消防局統計2026年1月至今，全縣已發生5起鋰電池異常引發火警，其中4件集中在4月發生，相關風險明顯升高。消防局分析，梅雨季節，空氣潮濕，民眾家中堆放老舊行動電源、廢棄電池或不用的電子產品，恐增加短路起火風險。

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消防局指出，很多人以為沒在用就沒危險，其實鋰電池即使閒置，內部化學反應仍會持續進行，時間一久，可能出現膨脹、漏液，甚至形成鋰枝晶，一旦刺穿隔膜，就可能瞬間短路起火，尤其受潮後，更容易產生異常放電、高溫甚至燃燒。

消防局表示，這類鋰電池幾乎全是民眾日常生活中隨時會用到3C電子產品，像是手機、行動電源、藍牙耳機、穿戴裝置、掃地機器人，甚至電動自行車、電動滑板車都少不了。

消防局提醒民眾，若發現電池膨脹、變形、發熱，或設備長期未使用，最好盡快處理，不要隨手丟在角落或陽台。更重要的是廢棄鋰電池不能混入一般垃圾或回收物，交付回收前，最好先用膠帶貼住正負極，避免金屬接觸短路，引發燃燒危險，這作法就如同民眾搭飛機出國，處理行動電源的方法相同。

彰化縣消防局提醒民眾，慎用鋰電池產品，避免短路釀意外。（彰化縣消防局提供）

消防局提醒民眾，只要發現電池膨脹、變形、發熱，或設備長期未使用，務必盡快處理，避免囤積受潮引發短路發生失火。（彰化縣消防局提供）

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