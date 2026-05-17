屏東酒駕老翁拒檢狂飆 警壓制送辦

警方追緝酒駕的小貨車。（屏東警分局提供）

屏東警分局萬丹分駐所員警於16日晚間21時許，執勤巡邏行經萬丹鄉萬壽路與成功街口時，發現一部自小貨車左後車尾燈未亮，遂上前示意攔查。不料該車駕駛拒絕配合停車受檢，並加速逃逸，警方追緝還遭到擦撞，經逮捕酒測超標，依公共危險、妨害公務送辦。

屏東警分局表示，巡邏員警在攔查小貨車未停後即尾隨該車，一路跟隨至萬丹鄉萬全村仁愛街時，該車仍不願配合執法，過程中駕駛自小貨車擦撞員警，導致警用機車當場倒地，所幸執勤員警反應迅速，並無受傷，警方也立即將70歲的小貨車李姓駕駛當場壓制，過程中警方聞到李男身上散發濃厚酒氣，對其進行酒精測量，酒測值超過法定標準值，警方當場實施逮捕，全案訊後依公共危險、妨害公務罪移請臺灣屏東地方檢察署偵辦。

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屏東警分局呼籲，酒後駕車嚴重危害用路人生命財產安全。對於酒後駕車、拒絕配合攔查，甚至惡意衝撞、挑戰公權力之危險行為，警方絕對強力執法，也再次提醒民眾，飲酒後切勿開車，以免害人害己、觸犯法網。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕的小貨車打開車門擦撞警車。（屏東警分局提供）

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