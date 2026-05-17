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    首頁 > 社會

    抄不怕！賭場假冒德撲協會攬客 原地死灰復燃逮20人

    2026/05/17 10:25 記者陸運鋒／新北報導
    警方持搜索票上門查緝喝令所有人「不準動！」，逮捕負責人、荷官等20人。（記者陸運鋒翻攝）

    警方持搜索票上門查緝喝令所有人「不準動！」，逮捕負責人、荷官等20人。（記者陸運鋒翻攝）

    劉姓男子打著國際撲克協會名義，實際在新北市中和遠東世紀廣場開設德州撲克賭場，中和警分局去年底查抄後，劉男不知悔改原地重起爐灶經營，警方掌握情資持搜索票上門查緝，逮捕劉嫌、荷官、工作人員及賭客共20人，查扣賭資15萬餘元，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，賭場負責人37歲劉嫌於去年時，在中和區中正路遠東世紀廣場，租下商辦後開設「27o Poker Club」，表面以撲克協會名義方式宣傳，但實際上是德州撲克賭場，而警方接獲情資後，去年12月底已將賭場查抄，不過，劉嫌暫停營業一陣子後，近幾個月仍原地重新開設賭場。

    據知，劉嫌固定在社群IG及LINE群組張貼廣告攬客，該賭場每局賭客報名費2200元，店家從中抽取200元報名費，其餘2000元作為獎金，5人以上即可開桌，賭局每90分鐘結算一次，籌碼最多者可獲得一半獎金，另一半獎金則由2、3名均分。

    警方指出，接獲檢舉進行蒐證掌握相關事證後，於本月14日深夜見時機成熟，出動專案小組10名警力持搜索票前往查緝，當場逮捕劉嫌、荷官29歲王男、22歲蔡女、工作人員23歲林女、36歲陳女及賭客34歲呂男、25歲侯男、30歲楊男等共20人，另查扣賭桌7張、賭具及賭資15萬餘元及籌碼等證物，警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方強調，賭博行為容易衍生治安問題，絕不容許不法分子掛羊頭賣狗肉，影響社會治安與民眾生活安寧，將持續查緝賭博行動，對任何不法行為絕不寬貸。

    警方查扣賭桌、賭具及賭資15萬餘元等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣賭桌、賭具及賭資15萬餘元等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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