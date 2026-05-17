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    高市警方掃黑逮38人 特種行業同步臨檢115處防杜幫派滲透

    2026/05/17 10:21 記者黃良傑／高雄報導
    高市警方掃黑逮38人，特種行業同步臨檢115處防杜幫派滲透。（警方提供）

    高市警方掃黑逮38人，特種行業同步臨檢115處防杜幫派滲透。（警方提供）

    高市警局加強打擊黑道幫派犯罪，淨化轄區治安環境、維護市民安全，自5月4日起至5月8日執行掃黑專案，鎖定轄內幫派分子及其經營據點，全面針對幫派組織涉及詐欺、毒品及暴力等不法行為加強檢肅，查獲幫派犯罪案件5件、犯嫌38人。

    此外，為防制黑道勢力滲透特種營業場所，警方同步針對轄內易滋事場所及特種行業加強臨檢掃蕩勤務，專案期間共計實施臨檢115處，全面清查可疑人士及違法情事，防杜幫派分子聚集活動，展現警方維護治安之強勢作為。

    高市刑大透過情資整合、科技偵查及專案部署等方式，強化查緝能量，總計查獲幫派犯罪案件5件、犯嫌38人，偵破詐欺集團、販賣毒品及聚眾暴力等不法案件，壓制幫派氣焰，防止不法組織藉由暴力、毒品及詐騙行為。

    刑大強調，適逢選舉期間，警方將持續強化掃黑、肅槍、緝毒及打詐等重點工作，全面淨化治安環境，防杜幫派介入選舉或藉機從事不法活動，確保社會秩序穩定及市民安全。

    警方呼籲民眾，如發現任何不法情事，可立即向警方檢舉，共同維護高雄市優質治安環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    高市警方掃黑逮38人，並至特種行業同步臨檢115處防杜幫派滲透。（警方提供）

    高市警方掃黑逮38人，並至特種行業同步臨檢115處防杜幫派滲透。（警方提供）

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