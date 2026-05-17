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    2名男子無聊半夜砍民眾種在路旁的菜 警方依毀損罪及竊盜罪送辦

    2026/05/17 09:45 記者歐素美／台中報導
    民眾住家種的菜被砍，網路po文追凶。（擷取自Threads）

    民眾住家種的菜被砍，網路po文追凶。（擷取自Threads）

    「我家的菜有礙到你們嗎？」一名豐原人PO網控訴2名男子半夜拿長刀砍種在他家旁的菜，豐原警分局今天凌晨獲報，將涉案的19歲劉姓及徐姓男子，依毀損和竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦；2人供稱，半夜無聊才拿網路買的長刀砍路旁的菜，砍完後菜和刀都已丟掉。

    民眾po網表示，住家位在豐原區一處國中附近，2名男子竟半夜拿刀砍他家種在路旁的菜，如果一旁有人是否也會被砍？

    豐原警分局頂街派出所表示，今天凌晨0時40分接獲民眾報案指稱，其位在豐原區三豐路一段的住家外種植的2株苦馬菜遭不詳人士破壞及竊取。

    警方透過被害人調閱的監視器畫面發現，昨天凌晨3時59分許，2名陌生男子徒步前往該址，其中一名身穿白衣男子持長刀砍斷植株，犯案後再由另一名身穿深色衣物男子竊取其中1株後離去。

    警方獲報後立即展開調查，今天凌晨3時許查獲19歲劉男及19歲徐男等2人涉案，警詢後依涉嫌毀損罪及竊盜罪，移請台中地方檢察署偵辦。

    頂街派出所所長張竣凱呼籲民眾尊重他人財產，切勿因一時衝動從事破壞或竊取行為，以身試法；若發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，共同維護社區安全與良好生活環境。

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