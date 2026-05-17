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    獨家》保母夫涉猥褻托育幼童 判入獄還跟妻子「切了」

    2026/05/17 09:37 記者王俊忠／台南報導
    與妻子一起做居家托育幼童工作的鍾姓男子，涉二度摸、吻女童的下體，台南地院依兩個強制猥褻罪合併判他三年十月徒刑。（示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

    與妻子一起做居家托育幼童工作的鍾姓男子，涉二度摸、吻女童的下體，台南地院依兩個強制猥褻罪合併判他三年十月徒刑。（示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

    台南市陳姓保母與鍾姓丈夫在台南住處經營居家式托育服務，受託照顧1名未滿7歲的女童時，2024年鍾男涉對女童撫摸下體及用嘴親吻女童的下體，女童事後向父親反映「多次遭鍾男碰觸下體」，台南地院查明鍾男兩次猥褻女童犯行，合併判他3年10月徒刑，兩人也於2026年2月下旬離婚。

    判決指出，鍾姓男子與陳姓妻子住在台南市某處大樓的集合住宅10餘樓，兩人於該住宅一起經營居家式托育服務工作，陳女於2022年12月下旬到2024年9月底止，接受1名男子委託照顧未滿7歲的女童，鍾男明知女童年齡還不到7歲、對性行為的概念不夠健全，為一逞自己私慾，趁妻子不在家或不注意之際，於2024年8、9月間在鍾男住處客廳，伸手進入女童的內褲裡面撫摸下體。

    另在2024年8月間某日，鍾男在住處客廳趁與女童玩遊戲之際、脫下女童的內褲，親吻女童的下體，直到2024年9月底托育工作終止後，女童曾數次向父親反應「遭鍾男多次碰觸到下體」，女童父親察覺有異、報警追查出鍾男2次猥褻其女兒的劣行。

    法官依兩罪、各判鍾男3年2月與3年6月徒刑，並考量鍾男也是女童的長期照顧者，雙方有緊密關係，但鍾男未能控制自身性衝動，竟兩度侵害女童隱私部位，造成女童身心受創，鍾男在檢方訊問及法院開庭時坦認犯行、表達賠償意願；但女童與其父親拒絕賠償及和解，因此對兩罪合併判鍾男3年10月徒刑，還可上訴。

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