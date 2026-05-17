堂姊男友突變惡狼 性侵小堂妹遭判刑3年3月

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

花蓮一名成年男子2023年利用女友深夜突然腹痛送醫、家中頓時缺乏其他長輩看管的機會，將借宿於同居處的女友的堂妹反鎖於房內，不顧其推拒反抗強行性侵得逞。花蓮地方法院近日審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處男子有期徒刑3年3月，全案可上訴。

檢警調查，這起妨害性自主案發生於2023年六月間，涉案男子當時與女友同居於花蓮一處民宅。案發當天下午，該男子與女友及女友的堂妹一同前往卡拉OK店唱歌聚會，期間有飲用啤酒，結束後三人便一同返回男子與女友的同居處休息。

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不料當晚九時許，女友突然因急性腹痛需要緊急就醫，由於男子有飲酒，因此由男子的弟弟駕車載往醫院急診。此時民宅臥室內僅剩該名男子與16歲少女兩人單獨留守。男子見有機可乘，竟色心大起把臥室房門反鎖，隨後利用少女對長輩服從與溫順的個性，要求其脫去衣物，少女極力用手推阻男子肩膀，並口頭明確表示拒絕，男子仍憑藉體型優勢強行壓制性侵得逞。

少女受害後由父母陪同向警方報案，全案經警方移送花蓮地檢署偵辦並提起公訴。在法院審理期間，男子坦承所有犯行，其辯護律師主張，男子並無前科，犯後態度良好且已與被害人家庭達成調解、承諾按期給付賠償金，加上男子與女友結婚後尚須撫養妻小，經濟狀況欠佳，期盼法官減輕其刑。

合議庭法官審酌後認為，男子為滿足一己私慾，無視少女身心發展尚未健全，無視其反抗執意侵害，嚴重戕害少女的人格發展，法治觀念薄弱。其犯罪並無特殊原因或環境在客觀上足以引起一般人同情，因此不適用刑法第五十九條減刑規定。不過，考量其自白犯罪、素行良好，且確實履行調解內容，最終量處有期徒刑三年三月。

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