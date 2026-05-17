為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    堂姊男友突變惡狼 性侵小堂妹遭判刑3年3月

    2026/05/17 09:27 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

    花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

    花蓮一名成年男子2023年利用女友深夜突然腹痛送醫、家中頓時缺乏其他長輩看管的機會，將借宿於同居處的女友的堂妹反鎖於房內，不顧其推拒反抗強行性侵得逞。花蓮地方法院近日審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處男子有期徒刑3年3月，全案可上訴。

    檢警調查，這起妨害性自主案發生於2023年六月間，涉案男子當時與女友同居於花蓮一處民宅。案發當天下午，該男子與女友及女友的堂妹一同前往卡拉OK店唱歌聚會，期間有飲用啤酒，結束後三人便一同返回男子與女友的同居處休息。

    不料當晚九時許，女友突然因急性腹痛需要緊急就醫，由於男子有飲酒，因此由男子的弟弟駕車載往醫院急診。此時民宅臥室內僅剩該名男子與16歲少女兩人單獨留守。男子見有機可乘，竟色心大起把臥室房門反鎖，隨後利用少女對長輩服從與溫順的個性，要求其脫去衣物，少女極力用手推阻男子肩膀，並口頭明確表示拒絕，男子仍憑藉體型優勢強行壓制性侵得逞。

    少女受害後由父母陪同向警方報案，全案經警方移送花蓮地檢署偵辦並提起公訴。在法院審理期間，男子坦承所有犯行，其辯護律師主張，男子並無前科，犯後態度良好且已與被害人家庭達成調解、承諾按期給付賠償金，加上男子與女友結婚後尚須撫養妻小，經濟狀況欠佳，期盼法官減輕其刑。

    合議庭法官審酌後認為，男子為滿足一己私慾，無視少女身心發展尚未健全，無視其反抗執意侵害，嚴重戕害少女的人格發展，法治觀念薄弱。其犯罪並無特殊原因或環境在客觀上足以引起一般人同情，因此不適用刑法第五十九條減刑規定。不過，考量其自白犯罪、素行良好，且確實履行調解內容，最終量處有期徒刑三年三月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播