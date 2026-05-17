高雄酒吧外搶搭計程車爆衝突2傷，3人涉傷害送辦。（民眾提供）

高市新興分局於今（17）日清晨5時30分許接獲報案，指中華三路一處酒吧外發生肢體衝突，線上巡邏警組獲報後立即火速趕赴現場處理，據查雙方疑因搶搭計程車起衝突，造成1男1女受傷。

警方以優勢警力強勢介入並隔離雙方，在第一時間有效制止衝突擴大，初步了解，雙方彼此素不相識，皆於酒吧消費後準備搭車離開，不料在店外疑因搶搭計程車引發口角，進而衍生肢體衝突。

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過程中，朱男、（34歲）、朱女（27歲）與林女（29歲）、一時衝動，竟隨手拿起騎樓的告示牌朝對方攻擊，導致林男（41歲）及黃女（39歲）頭部腫脹受傷。

執勤員警除在場強勢控制秩序外，也隨即通報救護車，協助將受傷的2人先行送往大同醫院救治，所幸均無大礙。

警方釐清案情及確認雙方身分後，全案訊後將動手施暴的朱男、朱女、林女3人，依刑法傷害罪嫌依法移送高雄地檢署偵辦。

新興分局嚴正呼籲，民眾飲酒務必克制，警方針對任何暴力行為絕不寬貸，勢必依法嚴辦，以全力確保市民安全與社會秩序。

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