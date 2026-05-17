愛車開進保修廠4年還修不好，新竹車主憤而提告求償160萬！（示意圖）

是什麼樣的車，開進保修廠4年還修不好？新竹胡男將愛車開進陳男的保修廠修理，屢次催促都無效，憤而提告要求陳男賠償160萬，新竹地院審理後判賠121萬。

胡男說，111年5月將自小客車交給陳男經營的汽車保修廠修理，迄今已逾三年，未完成修復及交付，顯逾一般合理修繕期間，使他還需支付第二次維修費用20萬8657元、維修期間不能使用車輛，所需租車代步損失7萬6000元、因維修拆裝造成將來車輛出售價值貶損的損失63萬3333元，要求陳男共應賠償160萬元。

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陳男說，雙方自始就未約定完工日期，依胡男存證信函所載催告期限訂於今年7月5日，他尚未逾越胡男所訂催告期日，且他早於去年1月初即通知胡男將車領回，然胡男卻不理會。

法官審酌一般車輛修繕作業中，維修期間3個月應屬合理期間，胡男多次詢問陳男交車時間，不可能再將催告期限訂於1年後之「115」年7月15日，則此「115年」顯為「114年」之誤繕，不影響催告及解除契約效力。

最後法官判陳男需賠償維修費18萬元、不能使用車輛損失72萬元、車輛價值減損31萬元，合計121萬元。

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