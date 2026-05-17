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    羈押獲釋又趕工 男子玉清宮前騙走200萬遭判3年6個月

    2026/05/17 06:19 記者蔡政珉／苗栗報導
    羈押獲釋又趕工，男子玉清宮前騙走200萬遭判3年6個月。（資料照）

    羈押獲釋又趕工，男子玉清宮前騙走200萬遭判3年6個月。（資料照）

    洪姓男子前年因擔任詐騙集團車手被捕並遭法院羈押，獲釋出所後不但沒汲取教訓，竟立刻「重操舊業」。洪男加入另一詐團，去年佯裝成理財專員，在苗栗市「玉清宮」前與一名被害人面交200萬元，隨即搭車到高鐵苗栗站把贓款轉交詐團其他成員。苗栗地方法院審理後，認為洪男主觀惡性重大，依三人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑3年6個月。

    判決書指出，洪男前因涉及他起詐欺案件，於2024年10月1日遭法院裁定羈押，同月16日才獲釋。未料洪男出所後又加入其他詐騙集團，該詐團在網路上架設假投資網站，誆稱操作虛擬貨幣可以穩賺不賠，一名被害人信以為真，與集團相約面交「投資」。

    去年6月21日中午，洪男聽從集團指示，前往苗栗市玉清宮前與被害人碰面，當場收取200萬元現金，得手後隨即前往高鐵苗栗站，將贓款轉交給集團的收水手。

    法官審理後，認為洪男正值壯年、高中畢業，入監前在工地工作月入5萬多元，洪男更稱家中還有老父與4歲幼女需要扶養，卻在羈押出所後旋即再犯；非適度加重其刑不足使其覺悟，最終從重判處有期徒刑3年6個月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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