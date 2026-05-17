鬼切、逆向、穿越雙黃線！員林這條路上演「障礙挑戰賽」警方不忍了

員林市育英路鄰近市場，常有民眾跨越雙黃線買菜。（翻攝自threads／yannnnn__147）

彰化縣員林市華成市場旁的育英路，近日被網友戲稱是「地獄級道路」，一段行車紀錄器影片在網路瘋傳，只見短短不到100公尺路程內，竟接連出現機車鬼切、逆向硬切、跨越雙黃線，還有行人、自行車直接橫越馬路等驚險畫面，宛如真實版「障礙挑戰賽」，不少駕駛直呼「太扯」。員林警方檢視影片後，將依法對違規行為開罰。

影片中可見，該路段兩側店家與攤販密集，車流人潮交錯。一輛機車突從路旁鬼切竄出，險些擦撞；對向車道有汽車逆向跨越雙黃線逼車，白色轎車會車時幾乎貼身而過，後方駕駛頻頻急煞。更誇張的是，一名阿伯騎單車突然在路中央大迴轉，民眾提菜籃直接橫越馬路，還有一名撐傘阿嬤慢悠悠跨越雙黃線，彷彿把馬路當自家客廳。

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當地居民無奈表示，育英路鄰近市場，上午買菜時段最混亂，「每次開車都像參加障礙賽，只能自己閃快一點。」也有人苦笑說，這是員林日常，「保護自己比什麼都重要。」

員林警分局檢視影片後指出，已確認有機車未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道、單車未依標線行駛、大貨車違規停車，以及行人未依規定穿越道路等情形，違反《道路交通管理處罰條例》，將依法舉發，並持續加強取締與交通疏導。

育英路常見車輛併排，還有機車鬼切竄出，以及民眾牽腳踏車跨越馬路。（翻攝自threads／yannnnn__147）

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