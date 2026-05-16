南投女幼教師當車手4天收款206萬 想賠償換緩刑法官不准

詐騙集團成員坐在租賃車上，怕被警方追捕到，把18萬元贓款從車上拋出。此為國3名間路段示意圖。（擷取自交通部1968網站）

周姓幼教老師加入詐騙集團擔任面交車手，4天面交10多次、收取詐款達206萬餘元，最後在中興新村面交55萬元時，被害人報警逮人，周女為獲判緩刑，與未失款的被害人和解並允全賠，惟法官認為她先前已面交10多次，不能宣告緩刑，判處6個月有期徒刑。

大學畢業擔任幼教老師的周姓女子，被吸收成為詐團的面交車手，從去年12月19日起，依詐團成員指示到不同地點面交詐款，拿到錢後就交給詐團的收水手，每次交款就當場給酬勞。

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去年12月22日她先到他處收取18萬元，交給同車的詐團成員，晚間7時許到中興新村，與林姓被害人面交55萬元，林女在交款前發現怪異而報警，中興警方埋伏，等周女拿到錢後，衝出逮捕。而等在一旁的接應租賃車發現後火速逃逸，員警一路追上國道3號，而車上的詐團人員在國3南下238公里處（名間路段），把先前取得的贓款18萬元拋出車外，後來員警全數撿回。

周女坦承想賺外快才當車手，共拿了3萬多元酬勞，當天身上的1萬1000元是尚未花掉的酬勞，她為請求法官宣告緩刑，與面交未遂的林姓被害人和解，允諾全額賠償55萬元，並已先付了30萬元。

南投地院法官認為，雖她最後一次未得手，被害人無損失，她還願意全額賠償55萬元，但她4天已面交10多次、得手206萬餘元，無法同意給予緩刑，並以3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑6個月。

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