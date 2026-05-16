逆向連撞13台機車還波及路人 基隆毒駕男被民眾拖下車

基隆市43歲魏姓男子今晚駕車行經基隆市仁愛區成功一路時，失控逆向連撞路旁13輛機車，造成路過民眾無端遭受波及受傷送醫，被警方上銬坐在地上。（民眾提供）

基隆市晚間驚傳毒駕肇事傷及1名無辜路人事故！43歲魏姓男子今天（16日）晚間9時許，駕車行經基隆市仁愛區成功一路時，失控逆向連撞路旁13輛機車，造成路過民眾無端遭受波及受傷送醫，魏男肇事後，被民眾拉出駕駛座控制住，警方獲報立即為他施以唾液快篩，呈現吸毒陽性反應，還在車內搜出1顆含有依托咪酯成分的喪屍煙彈，將他帶回派出所偵辦，朝公共危險罪偵辦中。

基隆市警一分局忠二路派出所晚間9時許獲報，成功一路發生一起轎車逆向連撞路旁13輛機車，致1名路過民眾無端遭到波及，手、腳多處受傷，趕緊將他送往基隆長庚醫院急救，無生命危險。

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警方獲報趕抵時，肇事的魏姓男子已被民眾控制，警方施以唾液快篩後，呈現吸毒陽性反應，隨即將他上銬，並在他車上搜出1顆含有依托咪酯成分的喪屍煙彈。

警方調查，魏姓男子駕車沿著成功一路開往自強隧道方向，途經光華國宅前，突然失控逆向連撞停在7-11超商前方機車格內13台機車，波及路過民眾受傷，警方正調閱肇事路段監視器蒐證中。

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路旁13輛停放車格內機車，被撞擊全倒。（記者林嘉東攝）

魏姓男子行經基隆市仁愛區成功一路光華國宅前，突然失控逆向連撞停在7-11超商前方機車格內13台機車。（民眾提供）

魏姓男子駕駛的黑色轎旅車被拖走。（記者林嘉東翻攝）

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