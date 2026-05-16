碰瓷？埔里市區男下車突坐客運前 司機：遇到這種怕死了

南投警方到場勸朱姓男子離開。（擷取自Threads，網友meowd_727拍攝）

南投縣埔里市區今天有中年男子在全航客運前席地而坐，輕鬆喝飲料還喃喃自語，司機怕開動撞到他而報警，民眾拍下影像上傳臉書等平台，網友問「故意碰瓷嗎？」埔里警方表示，該名朱姓男子是從台中搭該班客運到埔里，到站下車後就席地坐在客運車前方，他沒有攻擊毀損等行徑，經勸導後起身離開。

該名穿藍色上衣的中年男子，席地坐在停靠埔里站的全航客運前，前方散落他的背包等物品，手上拿著手搖飲，表情輕鬆，不時自言自語。

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目睹該景象的民眾拍下影像，PO到臉書社團、Threads等社群，網友看到後不斷分享轉傳，有網友懷疑是AI影像，有人則問「是碰瓷嗎？」也有人說「原來以為是車禍，後來細看發現不是！」有人以客運司機的口吻留言「我容易嗎？」後來客運司機真的來留言，表示遇到這種乘客怕死了。

司機怕碰撞到朱姓男子，打電話報警，警方到場了解後，得知他是從台中搭客運坐到埔里站下車，他告訴警方要來找朋友，但說不出要找的人住哪裡，後來經勸導，才離開現場，客運車也順利開走，化解危機。

據透露，朱男精神狀況不穩定，後來逛到埔里派出所，警方為了他的安全，讓他進去坐著休息，再從其證件找尋其家人，請他的家人到埔里將他接回家。

朱姓男子大剌剌地在全航客運前席地而坐。（擷取自Threads，網友meowd_727拍攝）

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