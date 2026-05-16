​台南暈船男貸百萬謊稱買黃金 警查手機對話秒「社死」尷尬認錯

50歲李男陷感情詐騙，以為與女網友網戀，為愛貸款106萬元，所幸提款時遭攔阻，警方查看對話戳破騙局，他尷尬收回手機，成功保住鉅款。（民眾提供）

​以為遇到真愛，50歲男為女網友貸款106萬！李姓男子昨天到銀行提款，套用詐騙集團的「買黃金」話術企圖矇騙行員，警二分局獲報到場戳破網戀騙局。李男見對話曝光，尷尬收回手機，但成功阻詐。

某銀行昨天上午10時許發現神情緊繃的李男，準備臨櫃提領106萬元，因提款金額龐大，銀行專員依規定關懷提問，面對詢問資金用途，李男聲稱要用來買家具及黃金。行員察覺異狀，研判他可能落入詐騙陷阱，立即通報警二分局博愛派出所趕赴現場協助，啟動聯防機制。

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​警員許馨方與許明傑抵達後隨即展開詢問，追問預計向何處買家具、具體品項及黃金交易價時，李男很慌張，無法提供明確資訊。員警確信他深陷詐騙套路，要求查看其手機通訊對話，警方檢視手機發現李男深陷感情陷阱，詐騙集團假扮女網友與他網戀，讓李男暈船為愛貸款，詐團還教導在臨櫃提款時，要用買黃金當理由應付審查。

​當員警準備進一步追查對話紀錄釐清手法時，李男疑似感到難堪，突然收回手機不願讓警方繼續看。他低調表示知道自己被騙了，隨後打消提款念頭。

二分局提醒，近期交友詐騙頻傳，歹徒常利用感情攻勢誘騙被害人貸款，並教導以買黃金、裝潢等理由欺瞞行員規避查核。民眾若遇要求隱瞞資金用途狀況，務必提高警覺，有疑慮請打165求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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