酒空！台中男半夜亂入民宅車庫 嚇醒屋主竟掏錢求饒

第一分局公益所副所長莊英傑說明案情。（警方提供）

台中市西區16日上演一場無厘頭的深夜插曲！一名男子疑喝得太醉，今天（16日）凌晨竟闖台中市西區進精誠路一處民宅車庫，不但按起門鈴，還徒手猛敲大門，瞬間警報器大作，嚇得屋主驚醒察看，未料男子先作勢掏錢，還拜託屋主不要報案，屋主滿頭霧水下只好報警求助。

據了解，事發生在今天凌晨3點多，屋主睡到一半被刺耳警報聲驚醒，連忙起身查看，赫然發現一名陌生男子站在自家門口，不僅神情恍惚、語無倫次，整個人明顯醉到「快斷片」，更離譜的是，男子見屋主現身後，竟脫口說出一句讓人哭笑不得的話：「給你錢，不要報案！」。

請繼續往下閱讀...

屋主聞言傻眼，趕緊報警處理，不過警方趕抵現場時，這名醉漢早已離去，轄區第一分局表示，經調查後已掌握該名男子身分，研判因飲酒過量、不勝酒力，才會做出誤闖民宅脫序行為，警方已依規定受理案件，後續將通知犯嫌到案說明，並依刑法侵入住宅罪，報請台中地檢署偵辦。

第一分局呼籲，飲酒應克制適量，切勿因酒後失控而觸犯法律，另提醒市民深夜務必隨手關鎖門窗，以維護自身及居家財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法