台中2歲多的女童慘遭幼兒園飼養的狗狠咬、縫8針 家長怒轟園方

第一分局公益所副所長莊英傑說明案情。（警方提供）

台中市西區一間幼兒園驚傳犬隻咬傷幼童的事件，1名未滿3歲的女童，日前在幼兒園內慘到園長飼養的犬隻咬傷，臉部留下明顯的撕裂傷，眉毛處更縫合8針，距離眼睛僅差幾公分而已，驚險程度讓家長及女童都心有餘悸，家長怒轟園方遮掩真相；警方今天表示，調查後已依過失傷害罪究辦園長，民代也要求市府教育局調查。

受害女童的媽媽在社群平台發文怒控，表示丈夫日前突然接獲幼兒園老師來電，告知女兒被狗咬傷了，夫妻倆難以置信地反問：「幼兒園內怎麼會有狗？」後來趕到整形外科診所，驚見女兒的臉上充滿血淋淋的撕裂傷，瞬間崩潰、心疼不已。

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家長指控說，女兒的眉毛處共縫8針，眼下也出現大片瘀青，痛心直呼：「我的心肝寶貝，為什麼要承受這種無妄之災！」質疑這隻狗平時就在幼兒園內自由活動，沒有牽繩也未跟幼童保持安全距離，形同「園內放養」，才導致憾事發生，出事後，園方在調閱監視畫面也百般阻撓，不想讓家長了解事發過程，還試圖淡化責任、想掩蓋真相。

台中市議員黃守達表示，已接獲家長陳情，他批評教育局誤用法條，要求重新調查這所幼兒園的疏失責任；市議員江肇國也說，依教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」，此案已構成緊急校安通報事件，要監督教育局是否依法處置。

轄區第一警分局表示，4月2日接獲家長報案，指女兒3月30日在幼兒園內遭犬隻咬傷，調閱監視器畫面並通知王姓園長到案說明，王女坦承該犬隻確實是她飼養，當時因女童靠近，犬隻疑似受驚才突然咬人。警方表示，已蒐集事證，依過失傷害罪報請檢方偵辦。

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