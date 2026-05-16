越南移工變詐團車手 判3年半刑後驅逐出境

彰化地院依加重詐欺等罪，判越南藉黃姓車手3年6月徒刑。（記者陳冠備攝）

越南籍男子黃文東申請來台工作，卻加入同鄉組成的詐欺集團，並擔任提款車手，詐團3天誘騙11名被害人，匯款近70萬元，其中19萬餘元由黃男持人頭提款卡領取。彰化地院審理後，依加重詐欺等罪判黃男3年半，刑滿後驅逐出境。

判決書指出，黃男於去年9月3日加入詐欺集團，4日開始犯案，負責持提款卡前往ATM，提領被害人匯入的人頭帳戶款項，再交由上手製造金流斷點。去年9月5日，警方察覺黃男形跡可疑，循線前往其位於彰化某鎮的租屋處搜索，當場查獲43張提款卡、手機及現金11萬9321元等證物。

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判決書指出，該詐團自去年8月底起，在網路透過臉書、IG、抖音、X及Tinder等社群平台投放假交友、假投資等廣告，再透過通訊軟體誘騙民眾匯款。被害人遍及各地，累計匯款達27筆。其中一名被害人5分鐘內遭連續「剝皮」轉帳10次，每次都是1萬元；另有被害人因害怕遭家人責怪，即使受騙10萬多元也不敢報案，直到警方追查才曝光。

彰化地院審理，法官痛批，黃男來台原本在工廠工作，以工作名義來台卻加入詐騙集團，助長詐欺歪風，認定有危害社會安全之虞，加上黃男未與被害人和解，也未繳回犯罪所得，因此判處3年6月徒刑，並於刑滿或赦免後驅逐出境。

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