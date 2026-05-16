少年飆車偷竊進觀護所 69歲養母「管不動」聲請終止收養駁回

老婦向桃園地方法院聲請宣告終止收養關係，已被裁定駁回。（記者周敏鴻攝）

桃園市1對夫婦2013年收養1名男童，後因丈夫過世，老婦獨力撫養男童，但男童到青少年時期飆車、偷竊，也曾在少年觀護所收容到去年10月間，讓老婦身心俱疲，向桃園地方法院聲請宣告終止收養關係。法官認為，孩子仍未成年，若失去家庭支持恐更偏離正軌，「不符兒少最佳利益」，已裁定駁回聲請。

桃院調查，這對夫婦收養男童後，才過4年，就由現年69歲的老婦獨力扶養，但老婦管不動進入青少年時期的孩子，只能任由他玩手機遊戲到清晨、白天不上學，就算勉強他去學校，他也會遲到、曠課或在課堂上睡覺。老婦為導正孩子行為，將他送往私立學校住宿、就讀，結果孩子又被退宿、退學，甚至因為偷竊、無照騎車、危險駕駛等，被少年法庭裁定收容在少年觀護所，直到2025年10月才返家。

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老婦因年事已高，自認沒有心力再管教孩子，向桃院聲請宣告終止收養關係，孩子開庭時，坦承自己的失序行為，也同意老婦主張；桃院審理期間，家事調查官進行調查後指出，孩子雖有危險駕駛等偏差行為，但仍在成長階段，行為並非無法矯正。

法官認為，未成年人終止收養必須以「子女最佳利益」為最高指導原則，現階段終止收養，對孩子成長與身心發展會有明顯不利的影響，於法不合，已裁定駁回老婦聲請；至於較妥適作法，應是在現有的法律親子關係下，結合少年調查保護官介入、行為輔導、就學支持，給孩子合理的改善期限，同時減輕老婦的照顧負荷。

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