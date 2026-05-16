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    鹿港人都火了！鐵皮廠房火災2人受傷 一週來第3起

    2026/05/16 16:36 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣鹿港鎮臨海路傳出鐵皮廠房火災，冒出濃濃黑煙。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮臨海路傳出鐵皮廠房火災，冒出濃濃黑煙。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮臨海路今天（16日）傳出鐵皮廠房火災，現場冒出濃濃黑煙，工廠為金屬表面處理業，疑似現場工人熱切割淬火油桶起火，造成2名台籍員工受傷送醫，火勢初步已獲得控制，由於廠房佔地面積300坪，目前仍持續監控搶救中，這也是鹿港鎮7天以來第3起重大火災，鹿港人都火了！

    彰化縣消防局表示，這起火災發生在台17線鹿港段，鄰近彰濱工業區鹿港區，起火地點在臨海路3段，現場是佔地約300多坪的鐵皮廠房，從事金屬表面處理及熱處理業，獲報後派出各式消防車12輛、救護車1輛、救災機器人1輛、消防人員24人前往搶救。

    消防局指出，火災發生原因疑似現場工人熱切割淬火油桶起火，造成2人受傷，其中一人自行就醫，另一位有燒燙傷送往彰濱秀傳醫院，兩人意識清楚，火勢初步獲得控制，由於火場面積廣，現場仍在持續搶救。

    對於鹿港鎮又傳重大火災，鹿港人大喊「又來了」，因為5月10日母親節才傳出廢棄物工廠大火，佔地3000多坪的鐵皮廠房，加上大量的廢棄物，燒到鹿港人天怒人怨，整個黑煙像是黑色巨龍，連台61線鹿港段都可以看到，連燒了3天才完成滅火。

    5月14日鹿港彰濱工業區又傳出火災，所幸沒有人員傷亡；今天再傳出彰濱附近台17線公路上一處鐵皮廠房火災，讓鹿港居民都飛奔走告「快關緊門窗」。

    彰化縣鹿港鎮臨海路傳出鐵皮廠房火災，造成2名員工受傷，目前仍在搶救中。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮臨海路傳出鐵皮廠房火災，造成2名員工受傷，目前仍在搶救中。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮臨海路傳出鐵皮廠房火災，現場冒出濃濃黑煙。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮臨海路傳出鐵皮廠房火災，現場冒出濃濃黑煙。（民眾提供）

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