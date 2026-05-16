深夜換號傳訊擾前女友「付千元陪睡」 台南前義消判拘

楊姓前義消自稱不滿前女友劈腿，明知遭封鎖仍換號碼傳送「陪睡一次1000」等羞辱簡訊至少9次，台南地方法院依跟騷罪判拘役50日。（記者王捷攝）

​楊姓前義消不滿前女友交往時不忠，竟持續8個月以自己或朋友手機傳送羞辱簡訊至少9次，甚至提出以陪睡每次1000元加錄影，導致被害人恐懼失眠。台南地方法院依跟蹤騷擾防制法判處拘役50日。

​楊男與女子曾為男女朋友，楊男因主觀認為對方劈腿，在明知女子已將其電話封鎖且拒絕聯絡的情況下，仍在8個月間，反覆傳送「妳哪來的臉皮」、「瘋女人、活該被男人糟蹋」等大量貶抑與辱罵簡訊。楊男甚至在訊息中粗暴表示，若女子硬要拿錢，他願意當作花錢找女人，每次做愛付1000元，且每次都要錄影或立字據，並誆稱女子最多就值這個價錢，更傳送訊息要求約會。

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​女子在開庭時證稱，楊男傳送的訊息內容讓她感到非常害怕，擔心對方情緒失控做出危險舉動。此外，楊男經常在深夜或凌晨發送簡訊、撥打電話，嚴重影響她的睡眠與隔日上班，在精神上造成極大干擾與痛苦，因而決定報警處理。

​法院審理時，楊男承認有傳送上述簡訊，卻矢口否認犯罪，辯稱是因為被女子封鎖，才換不同號碼傳送，目的是想讓對方知道自己不滿，且認為女子並不會害怕。

法官審酌楊男不思以理性方式處理感情糾紛，其行為已逾越社會通念所能容忍之界限，確實造成被害人心理壓力與生活困擾，且犯後未與被害人達成和解，審酌其家庭狀況後，判拘役50天。

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