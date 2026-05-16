燒竹子風一吹慘了 99棵羅漢松全成焦炭…判賠219萬元這樣算出來

台中地院判黃須賠償219萬餘元，仍可上訴。（資料照）

黃姓男子去年在自家農地焚燒竹子，未確認火勢完全熄滅便逕自離開，沒想到殘留餘燼隨風飄散引燃鄰地園藝，99棵樹齡20年羅漢松慘遭燒得焦黑碳化、全數報銷，台中地院刑事庭依失火燒燬住宅、建築物以外之物罪，判黃拘役50日，民事庭也參考園藝行進貨價，判須賠償219萬多元，全案仍可上訴。

事發在去年1月21日上午，黃男在台中大安區農地整理環境時，點火焚燒竹子與枯枝，原以為火勢已熄便放心離開，不料到了近中午，殘留灰燼在強風吹拂下飄往鄰近卓男園藝農場，迅速引燃大片植栽與周邊設備，火勢一發不可收拾，釀成整片羅漢松園全毀，樹幹焦黑、根部碳化，損失慘重，但黃男否認犯行，辯稱離開前火早已熄滅，認為不能僅憑火調報告中的「可能性」就認定是他造成火災。

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但火場僅西南側樹林有明顯燒損，未波及其他建物，研判就是農田焚燒後的餘燼飛火引燃，而當天現場也只有黃男一人在燒竹子，法院認為，黃男未盡確認火源完全熄滅注意義務，與火災發生具有明確因果關係，且事後否認犯行，也未積極賠償，刑事部分判拘役50日，得易科罰金。

民事求償部分排除主觀審美因素，參考園藝行進貨價精算，根據99顆羅漢松樹齡均20年，樹徑2.2至35公分不等，推斷每棵約落在800元至17萬元不等，99顆共213萬4862元，連同設備、其他植物等，判黃須賠償219萬8962元，仍可上訴。

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