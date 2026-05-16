巧合！高雄鳳山火警現場遇車禍 消防車一度被卡住

高雄五甲二路發生轎車迴轉與機車擦撞事故，無獨有偶不到10分鐘內就在事故現場一棟大門深鎖的透天厝，發生火警。（讀者提供）

今（16）日10時45分許鳳山區五甲二路發生轎車迴轉與機車擦撞事故，無獨有偶不到10分鐘內就在事故現場一棟大門深鎖的透天厝，發生火警，濃煙從2樓竄出，消防車趕到現場，被肇事車輛卡住，無法駛近火場，救援一度受阻，所幸警方及時指揮疏導車輛，才讓救援作業順利進行，但在清理火場時，一名74歲老翁仍葬身火窟。

警方初步了解，42歲柯姓男子駕駛自用小客車，沿五甲二路南往北方向行駛，行經杏和醫院前欲迴轉至對向車道時，與沿五甲二路北往南方向直行、由71歲林姓女子所騎乘之普通重型機車發生碰撞，造成林女身體輕微擦挫傷，經送往杏和醫院治療後無大礙。初步研判，係自小客車駕駛迴車時未依規定禮讓直行車輛而肇事。

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警方10時55分許接獲報案，鳳山區五甲二路一處民宅發生火警，現場有大量濃煙竄出，消防車趕到時，警方交通隊正在處理交通事故，路人一度分不清是火場還是車禍現場，所幸警方及時指揮疏導車輛，才讓救援作業順利進行。

消防人員控制火勢清理火場，在2樓房間，找到74歲林姓屋主，已被燒成焦屍，起火原因待調查釐清。

所幸警方及時指揮疏導車輛，才讓救援作業順利進行。（讀者提供）

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