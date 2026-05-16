家庭主婦暴走縱火恐嚇家人判1年半 夫兒原諒獲緩刑

苗栗地院認阿珠犯放火燒燬他人所有物罪、恐嚇危害安全罪，判併應執行有期徒刑1年6個月，惟念及阿珠犯後坦承並獲丈夫、兒子原諒，給予緩刑3年之自新機會。（資料照）

苗栗一名家庭主婦阿珠（化名），與丈夫生活摩擦，酒後在房間燃燒棉被，致床鋪起火，並於警方面前恫嚇要燒死丈夫與未成年兒子，被逮送法辦。苗栗地院審理，認阿珠犯放火燒燬他人所有物罪、恐嚇危害安全罪，判併應執行有期徒刑1年6個月，惟念及阿珠犯後坦承並獲丈夫、兒子原諒，給予緩刑3年之自新機會。

阿珠於今年1月3日下午在外飲酒返家後，在房間持打火機點燃丈夫所使用的棉被，致床鋪起火，幸火勢被丈夫及兒子即時撲滅，未造成人員傷亡。

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警方獲報到場後，阿珠又當著員警面前嗆聲「等一下我就燒死他們」、「我會讓你們兩個死」等，致丈夫與兒子因此心生畏懼。警方遂將她逮捕帶回，依法送辦，後由苗栗地檢署提起公訴。

法官調查，阿珠為家庭主婦，因與丈夫生活摩擦，酒後持打火機燒丈夫棉被，又恫嚇要再燒死丈夫與兒子，致丈夫與兒子心生畏懼，認阿珠犯放火燒燬他人所有物罪，處有期徒刑1年2個月；又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑7月，併應執行有期徒刑1年6個月。

惟法官念及阿珠犯後坦承，前無犯罪紀錄之素行，加上已獲得丈夫與兒子的原諒並同意給予緩刑之機會；因此，法官宣告緩刑3年，期間付保護管束，並禁止對丈夫、兒子實施家庭暴力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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