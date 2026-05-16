新北男持劍街頭咆哮「我要砍人」 警消強勢破門壓制

警方破門將陳男拖出家中壓制，並逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

45歲陳姓男子情緒失控，昨（15）日晚間手持「中國劍」，在新北市新莊區民本街住處外瘋狂揮舞並大叫「我要砍人」，嚇得附近鄰居驚慌四逃。警方獲報趕抵，陳男隨即溜回屋內、深鎖鐵門拒捕。警方為防危害擴大，果斷聯合消防人員「破門攻堅」，當場將陳男壓制逮捕法辦，經評估後強制送醫。

​據了解，昨日晚間8時許，新莊警分局光華派出所接獲民眾恐懼報案，指稱民本街27巷內有男子手持中國劍在街頭肆意揮舞，甚至大聲咆哮「要砍人」，嚇壞不少街坊鄰居。

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​多名警力火速荷槍實彈趕赴現場，陳男一見警車靠近，當即閃身躲回1樓住處，並將鐵門死鎖，任憑員警如何喊話勸導皆拒不開門。警方隨即調閱附近監視器，確認陳男確實有持刀械於公共場所滋事之行為，視同準現行犯。

​考量周邊住戶人身安全，警方當機立斷，通知消防局人員攜帶破切器具到場支援。經過一番努力，警消強勢破壞鐵門攻入屋內，以迅雷不及掩耳之勢將神情激動的陳男當場壓制上銬，順利化解這場街頭危機。

​雖然現場無人受傷，但陳男行徑已引發公眾恐慌，警詢後依恐嚇公眾罪嫌將他移送法辦。警方也嚴正呼籲，絕不容許任何危害公共安全的暴力行為，民眾切勿以身試法。

陳男持中國劍揮舞咆哮，警方將他逮捕後也將中國劍查扣。（記者徐聖倫翻攝）

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