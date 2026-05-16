為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    17歲「彰化許光漢」疑閃車撞電桿身亡 生前最後貼文曝兒時夢想粉絲淚崩

    2026/05/16 14:02 記者劉曉欣／彰化報導
    抖音小網紅「彰化許光漢」疑閃車撞電桿身亡，所騎的微型電動二輪車也碎裂一地。（民眾提供）

    抖音小網紅「彰化許光漢」疑閃車撞電桿身亡，所騎的微型電動二輪車也碎裂一地。（民眾提供）

    在抖音有超過1萬粉絲的「小語」有「彰化許光漢」稱號，這名17歲張姓高中生，日前因為騎微型電動二輪車要去上課途中，疑因閃車自撞電桿身亡。其生前最後發文是貼出兒時跳舞影片，並寫出「小時候的夢想當網紅」，不少粉絲看了淚崩，紛紛寫下「不敢相信是真的」、「願你一路好走，下輩子再見」留言悼念。

    「小語」昨天（15日）舉行告別式，年輕生命因意外猝逝，讓粉絲萬般不捨，尤其「小語」在意外發生前一天才在抖音PO影片，影片中有他小時候跳舞的畫面，還寫下「小時候的夢想當網紅」，對於自己未來充滿想像，也正朝著網紅的方向前進，有的粉絲也給他鼓勵，希望他繼續努力。

    不料，「小語」因為意外驟逝讓粉絲們錯愕，紛紛不捨前來留言，也讓留言飆上5000則，不少人都說，才剛看完影片，沒想到卻是人生的最後一篇貼文，有人直接寫「不敢相信是真的」、「願你一路好走，下輩子再見」。

    警方表示，根據監視器畫面，張姓高中生時速並未超速，但騎乘微型電動二輪車不必駕照，只要年滿14歲就可以騎，不少學生與移工以此為交通工具，一旦發生碰撞的話，因防護力較弱，應該要更加強交通安全觀念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播