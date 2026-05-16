17歲「彰化許光漢」疑閃車撞電桿身亡 生前最後貼文曝兒時夢想粉絲淚崩

抖音小網紅「彰化許光漢」疑閃車撞電桿身亡，所騎的微型電動二輪車也碎裂一地。（民眾提供）

在抖音有超過1萬粉絲的「小語」有「彰化許光漢」稱號，這名17歲張姓高中生，日前因為騎微型電動二輪車要去上課途中，疑因閃車自撞電桿身亡。其生前最後發文是貼出兒時跳舞影片，並寫出「小時候的夢想當網紅」，不少粉絲看了淚崩，紛紛寫下「不敢相信是真的」、「願你一路好走，下輩子再見」留言悼念。

「小語」昨天（15日）舉行告別式，年輕生命因意外猝逝，讓粉絲萬般不捨，尤其「小語」在意外發生前一天才在抖音PO影片，影片中有他小時候跳舞的畫面，還寫下「小時候的夢想當網紅」，對於自己未來充滿想像，也正朝著網紅的方向前進，有的粉絲也給他鼓勵，希望他繼續努力。

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不料，「小語」因為意外驟逝讓粉絲們錯愕，紛紛不捨前來留言，也讓留言飆上5000則，不少人都說，才剛看完影片，沒想到卻是人生的最後一篇貼文，有人直接寫「不敢相信是真的」、「願你一路好走，下輩子再見」。

警方表示，根據監視器畫面，張姓高中生時速並未超速，但騎乘微型電動二輪車不必駕照，只要年滿14歲就可以騎，不少學生與移工以此為交通工具，一旦發生碰撞的話，因防護力較弱，應該要更加強交通安全觀念。

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