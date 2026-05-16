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    首頁 > 社會

    不爽牙醫離職扯植牙失敗扣薪 台南診所踢鐵板

    2026/05/16 12:56 記者王捷／台南報導
    台南某牙醫診所古姓老闆，指控離職謝姓醫師植牙失敗且病歷未完，扣薪11萬3941元。法官認雇主未舉證，判決須全數給付。（資料照）

    台南某牙醫診所古姓老闆，指控離職謝姓醫師植牙失敗且病歷未完，扣薪11萬3941元。法官認雇主未舉證，判決須全數給付。（資料照）

    台南某牙醫診所爆勞資糾紛，謝姓牙醫要離職時，控告古姓負責人不給當月薪水，古男以病歷未完及植牙失敗為由扣薪。台南地方法院民事合議庭認定，雇主扣薪缺乏實證，判決古男須全額給付扣留的11萬3941元。

    謝醫師在2024年3月受雇於古男診所，4月離職，古男拒付當月報酬11萬3941元。古男主張謝男病歷未結案，且兩名病患發生假牙損壞與植牙失敗，致診所須收尾，故扣除修補費4萬2000元及病歷報酬7萬1941元。簡易庭原判古男付7萬1941元，雙方上訴。

    合議庭審理病歷爭議時，法官檢視謝男製作的病患紀錄，發現就診日期與治療處置皆清楚記載，符合法定事項。古男雖指控謝醫師病歷未完成，卻沒有具體舉證缺漏的地方，因此合議庭認為謝男已完成委任事務，古男無權拒付7萬1941元。

    古男主張的醫療瑕疵，要扣款4萬2000元部分，法官認為，古男沒有提出謝男疏失的證明，也沒有病患再次就診紀錄，更未提出接續治療花費的單據，在沒有病歷佐證下，僅憑雇主片面宣稱醫療瑕疵，沒辦法當作合法扣薪依據，最後南院民事合議庭駁回古男上訴，廢棄簡易庭的部分判決，並判定古男要補付4萬2000元，總計應付謝男11萬3941元。

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