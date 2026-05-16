哈士奇沒牽繩突暴衝！台中女遭咬險毀容 飼主辯「只能吐舌頭」下場曝

台中地院判陳男應給付鍾女9萬多元，可上訴。（資料照）

台中市陳姓男子帶飼養的哈士奇外出，卻因未依規定繫上牽繩，導致犬隻突失控撲向路過鍾姓女子狠咬傷她左臉，造成5處開放性傷口，留下明顯疤痕，幾乎毀容，台中地院審理後認定，陳男未善盡飼主管束責任，依過失傷害罪判處拘役20日；民事部分則判賠9萬多元，全案仍可上訴。

事件發生在2024年11月3日晚間7時許，地點在大甲區學德宮附近，當時陳男帶著哈士奇外出小便，狗雖有戴上嘴套，但並未繫上牽繩，鍾女剛好行經該處，哈士奇見有人靠近突然情緒激動，猛然撲上前朝她左臉狠咬，造成臉部多處撕裂傷，鮮血直流，鍾女急診治療後提出驗傷證明並提告指出，左臉留下5道明顯傷疤，不僅影響外貌，也讓她心理承受極大壓力，後續還需接受修復治療，預估費用至少10萬元。

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加上休養期間長達1個月無法工作求償77萬元；陳男則辯稱當天因有車輛突然按喇叭，狗受到驚嚇才掙脫控制，且哈士奇有戴嘴套，「只能吐舌頭」，甚至質疑是否其他狗咬傷鍾女，強調並不知情，但調查發現，該嘴套仍留有足夠張嘴空間，具備咬傷他人可能性，加上鍾女驗傷紀錄明確據此起訴陳。

法院審酌認為，飼主本應妥善管理犬隻，尤其大型犬具一定危險性，未使用牽繩已屬明顯疏失，導致狗隻肆意活動並傷人，難辭其咎，依過失傷害罪判他拘役20日，另民事求償部分，鍾女臉部傷勢確實造成精神痛苦，綜合雙方職業、收入及傷害程度後，認定9萬1890元屬合理範圍。

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