為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    哈士奇沒牽繩突暴衝！台中女遭咬險毀容 飼主辯「只能吐舌頭」下場曝

    2026/05/16 12:57 記者許國楨／台中報導
    台中地院判陳男應給付鍾女9萬多元，可上訴。（資料照）

    台中地院判陳男應給付鍾女9萬多元，可上訴。（資料照）

    台中市陳姓男子帶飼養的哈士奇外出，卻因未依規定繫上牽繩，導致犬隻突失控撲向路過鍾姓女子狠咬傷她左臉，造成5處開放性傷口，留下明顯疤痕，幾乎毀容，台中地院審理後認定，陳男未善盡飼主管束責任，依過失傷害罪判處拘役20日；民事部分則判賠9萬多元，全案仍可上訴。

    事件發生在2024年11月3日晚間7時許，地點在大甲區學德宮附近，當時陳男帶著哈士奇外出小便，狗雖有戴上嘴套，但並未繫上牽繩，鍾女剛好行經該處，哈士奇見有人靠近突然情緒激動，猛然撲上前朝她左臉狠咬，造成臉部多處撕裂傷，鮮血直流，鍾女急診治療後提出驗傷證明並提告指出，左臉留下5道明顯傷疤，不僅影響外貌，也讓她心理承受極大壓力，後續還需接受修復治療，預估費用至少10萬元。

    加上休養期間長達1個月無法工作求償77萬元；陳男則辯稱當天因有車輛突然按喇叭，狗受到驚嚇才掙脫控制，且哈士奇有戴嘴套，「只能吐舌頭」，甚至質疑是否其他狗咬傷鍾女，強調並不知情，但調查發現，該嘴套仍留有足夠張嘴空間，具備咬傷他人可能性，加上鍾女驗傷紀錄明確據此起訴陳。

    法院審酌認為，飼主本應妥善管理犬隻，尤其大型犬具一定危險性，未使用牽繩已屬明顯疏失，導致狗隻肆意活動並傷人，難辭其咎，依過失傷害罪判他拘役20日，另民事求償部分，鍾女臉部傷勢確實造成精神痛苦，綜合雙方職業、收入及傷害程度後，認定9萬1890元屬合理範圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播