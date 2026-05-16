「拾金不昧」卻被當賊公審 宜蘭暖男心寒「再也不會撿！」

宜蘭市賴先生和妻子15日晚間到東門夜市逛街，走進1間娃娃機店內，見有人遺失皮夾在沙發上，主動撿拾後送往派出所，未料卻被失主當成「賊」，還將監視器發文公審。（民眾提供）

宜蘭市賴先生和妻子15日晚間到東門夜市逛街，走進1間娃娃機店內，見有人遺失皮夾在沙發上，主動撿拾後送往派出所，未料卻被失主當成「賊」，還將監視器發文公審。賴先生今天受訪透露，好意卻被曲解實在心寒，未來不會再雞婆！

賴先生說，昨晚與妻子在娃娃機店，意外在沙發上看到一個皮夾，於是在妻子建議下，立刻送往派出所。今早他的老闆在Threads上看到失主發文，公布監視器畫面，並指稱皮包是被「偷走」，趕緊聯繫他。

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賴先生直言，自己原本是「為他人著想」好意送警方，卻被曲解為偷竊，感到非常無奈與心寒，失主應先釐清事實再上網指控。這次事件後已有心理陰影，以後看到掉落皮包「不會再撿了」，因為不想為了做好事，而惹上官司或不必要的麻煩。

賴先生的廖姓老闆也說，賴先生熱心認真且善良，因了解他的為人，主動打電話確認，隨後更在貼文下方留言澄清「捍衛清白」，在事實不明前，直接公開他人長相並指控偷竊，屬於誹謗名譽，這種「公審」行為會讓人不敢再做好事。

警方調查，在失主約晚間8點報案的同時，賴先生已主動將錢包送至交通分隊，表示是自娃娃機店內拾獲，目前已通知失主領回，並持續釐清相關情形及有無財損。

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