為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「拾金不昧」卻被當賊公審 宜蘭暖男心寒「再也不會撿！」

    2026/05/16 12:37 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市賴先生和妻子15日晚間到東門夜市逛街，走進1間娃娃機店內，見有人遺失皮夾在沙發上，主動撿拾後送往派出所，未料卻被失主當成「賊」，還將監視器發文公審。（民眾提供）

    宜蘭市賴先生和妻子15日晚間到東門夜市逛街，走進1間娃娃機店內，見有人遺失皮夾在沙發上，主動撿拾後送往派出所，未料卻被失主當成「賊」，還將監視器發文公審。（民眾提供）

    宜蘭市賴先生和妻子15日晚間到東門夜市逛街，走進1間娃娃機店內，見有人遺失皮夾在沙發上，主動撿拾後送往派出所，未料卻被失主當成「賊」，還將監視器發文公審。賴先生今天受訪透露，好意卻被曲解實在心寒，未來不會再雞婆！

    賴先生說，昨晚與妻子在娃娃機店，意外在沙發上看到一個皮夾，於是在妻子建議下，立刻送往派出所。今早他的老闆在Threads上看到失主發文，公布監視器畫面，並指稱皮包是被「偷走」，趕緊聯繫他。

    賴先生直言，自己原本是「為他人著想」好意送警方，卻被曲解為偷竊，感到非常無奈與心寒，失主應先釐清事實再上網指控。這次事件後已有心理陰影，以後看到掉落皮包「不會再撿了」，因為不想為了做好事，而惹上官司或不必要的麻煩。

    賴先生的廖姓老闆也說，賴先生熱心認真且善良，因了解他的為人，主動打電話確認，隨後更在貼文下方留言澄清「捍衛清白」，在事實不明前，直接公開他人長相並指控偷竊，屬於誹謗名譽，這種「公審」行為會讓人不敢再做好事。

    警方調查，在失主約晚間8點報案的同時，賴先生已主動將錢包送至交通分隊，表示是自娃娃機店內拾獲，目前已通知失主領回，並持續釐清相關情形及有無財損。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播