被分手成恐怖情人 已婚男3天打132通電話騷擾前女友

嘉義地院依恐嚇危害安全罪判傅男有期徒刑4月，得易科罰金。（資料照）

傅姓男子不滿曾交往的女友小麗（化名）知悉其隱瞞已婚身分，被分手後，成了恐怖情人，竟以連環奪命叩手段，在短短3天內瘋狂撥打132通電話反覆騷擾，並以LINE連續傳送「今天就跟你玩到底」、「自己要選擇地獄的」等字眼恐嚇對方，甚至將兩人合照傳給小麗的主管與現任男友。嘉義地院日前依恐嚇危害安全罪判傅男有期徒刑4月，得易科罰金。

簡易判決書指出，傅男為運輸業司機，與小麗曾是男女朋友，小麗知悉對方已婚身分後提出分手，傅因而心生不滿。

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傅男自2024年12月25日至27日間，以手機持續撥打132通電話給小麗，並以LINE接續傳送「我跟你說，我就是要把事情鬧大」、「今天就跟你玩到底」、「會鬧到連你們家人都知道」、「試試看我有沒有這個能力？」、「你都以為我不敢做這個事」、「都把我當成嚇嚇你而已嗎」、「有天堂，你不走」、「自己要選擇地獄的」、「今天是你的惡夢」等文字威脅恐嚇小麗。

傅男也在同年12月31日將他與小麗的LINE對話紀錄及合照傳送給小麗同事、主管及現任男友，隔年1月4日與小麗以LINE進行語音通話時，以「你跟我撕破臉我就是要讓你死」、「讓你沒面（台語）」等語恐嚇小麗。

小麗因不堪其擾，且心生畏怖，向警方報案，嘉義地檢署偵查後向嘉義地院聲請簡易判決處刑。

法院審理後認為，傅男在密切接近的時間與地點持續反覆騷擾、恐嚇前女友，屬於一行為同時觸犯跟蹤騷擾罪及恐嚇危害安全罪，為想像競合犯，應從一重之恐嚇危害安全罪處斷。

法院審酌傅男有意與小麗調解，但和解未成立，量處有期徒刑4月，如易科罰金以1千元折算1日，全案可上訴 。

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