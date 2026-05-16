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    首頁 > 社會

    台中宮廟到受天宮延靈 參與人員全武行！南投警已追查

    2026/05/16 12:27 記者陳鳳麗／南投報導
    到受天宮延靈的宮廟隨行人員，馬路邊打起來。（圖擷自「社會事新聞影音」臉書）

    到受天宮延靈的宮廟隨行人員，馬路邊打起來。（圖擷自「社會事新聞影音」臉書）

    台中市大里區某宮廟，到祖廟名間鄉受天宮延靈，還未進受天宮廣場，該宮隨團人員就發生衝突，在馬路邊打起來，欲拉開兩人的同行者一度也被波及，過程被民眾拍下PO上臉書社團，南投警分局表示，未接獲報案，已就影像資料釐清涉案人員身分和經過，若涉及違反社會秩序維護法，將依法從嚴裁處。

    本月10日台中市大里區某宮廟到名間鄉松柏嶺受天宮延靈，中途在受天宮休息再起馬，在前往受天宮途中，隊伍中有人發生口角，並在馬路邊就打起來，同行者試圖拉開時也被推倒，後來一群人勸阻，才未讓衝突擴大，貼文者還說曾發生三波衝突，惟均沒有人報案。

    打架過程被人拍下來，最近PO上臉書社團，網友說，虔誠要到祖廟進香或延靈，卻先爆氣打架，神明也不會高興。

    松柏嶺受天宮表示，這在廟外發生的衝突，該宮也不知道發生什麼事，且該宮廟並無進香登記紀錄，呼籲進香民眾冷靜理性。

    南投警分局偵查隊則指出，疑似進香活動中的衝突案，當日未接獲相關報案，已就相關影像資料，追查涉案人員身分及釐清案發經過。後續將依刑法妨害秩序移送法辦，若涉及違反社會秩序維護法者，也將依法從嚴裁處。

    據了解，「延靈」是信眾先委託雕刻廠雕好神尊，再帶回祖廟開光後，回原宮廟奉請香火入神。

    欲拉開打架者的同行隊員，也被波及推倒在地。（圖擷自「社會事新聞影音」臉書）

    欲拉開打架者的同行隊員，也被波及推倒在地。（圖擷自「社會事新聞影音」臉書）

    名間鄉松柏嶺受天宮供奉玄天上帝，每天都有各地宮廟前往進香，或延靈、分靈。（民眾提供）

    名間鄉松柏嶺受天宮供奉玄天上帝，每天都有各地宮廟前往進香，或延靈、分靈。（民眾提供）

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