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    首頁 > 社會

    婦返家恍神越 三菱對撞富豪波及小貨車

    2026/05/16 12:18 記者鄭景議／新北報導
    呂姓女子11日下午駕駛三菱轎車返家，行經新北市新店區安祥路時，撞上對向由28歲許姓男子駕駛的Volvo轎車。（記者鄭景議翻攝）

    呂姓女子11日下午駕駛三菱轎車返家，行經新北市新店區安祥路時，撞上對向由28歲許姓男子駕駛的Volvo轎車。（記者鄭景議翻攝）

    60歲呂姓女子11日下午駕駛三菱轎車返家，途中行經新北市新店區安祥路時，車輛突然跨越黃線，撞上對向由28歲許姓男子駕駛的Volvo轎車，許男車輛隨後更波及路邊停放的一輛小貨車。強大撞擊力導致兩名駕駛全身多處挫傷送醫，所幸治療後均無大礙。新店分局警方現場檢測確認雙方均無酒駕，詳細肇事責任將由交通大隊進一步釐清。

    新店分局調查，11日下午16時47分許。呂姓女子當時駕車沿著安祥路往三峽方向行駛準備回家，而對向則是許姓男子開著Volvo轎車準備前往台北找朋友。沒想到呂女行經安祥路與許男車輛交會時，轎車左傾，左前車頭跨過黃線撞上許男車輛。

    根據許男車內的行車紀錄器影像顯示，當時許男正穩定直行，呂女的三菱轎車卻無預警直直撞來，許男在車道內根本避讓不及。兩車發生猛烈碰撞後，失去控制的車體再擦撞路邊停放的另一輛小貨車，現場零件碎裂一地，交通一度受阻，引發不少路過民眾駐足。

    救護人員獲報趕抵現場，發現呂、許兩名駕駛雖因受撞擊產生全身多處擦挫傷，但意識均清楚。救護員先行在現場進行初步處置，隨即由救護車將兩人送往附近的安康耕莘醫院診治，所幸經醫師檢查後確認均無生命危險。

    員警在現場對雙方駕駛進行觀察，確認均無酒味或酒容，現場也排除了毒後駕車情事，兩人的駕籍資料經查均正常。全案目前已由警方完成現場測繪與採證，依規定處理成案。

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