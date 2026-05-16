舉頭三尺有神明！毒蟲宮廟釣香油錢被逮 身上還藏喪屍菸彈

基隆市警四分局安樂分駐所巡邏時在許男身上起獲他剛竊得的百元現鈔與零錢，共4150元香油錢。（記者林嘉東翻攝）

基隆市一名50歲許姓男子前天深夜巷弄間徘徊時遇警盤查，神色慌張，不僅被警方查獲持有海洛因與「喪屍菸彈」依托咪酯毒品，幾小時前利用纏繞雙面膠的鐵片伸入功德箱內，以釣魚手法偷走的4000多元香油錢，也被警方搜出，白忙一場。警訊後，將許男依涉犯毒品危害防制條例、竊盜等罪移送法辦。

基隆市警四分局安樂派出所員警14日深夜11時許巡邏至安樂區麥金路時，見許姓男子獨在巷內徘徊，攔下他趨前盤查時，許男神情慌張，想跑又不敢跑；警員隨後在身上隨身物品中，發現大批沾有黏膠的紙鈔與硬幣共4150元，並起出纏繞透明膠帶的鐵片、雙面膠等疑似犯案工具，隨後又在他身上發現藏有一級毒品海洛因，以及含有依托咪酯成分的喪屍菸彈。

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由於許男無法交代身上沾有黏膠的紙幣與硬幣，警方隨即調閱附近監視器發現巷內一間宮廟功德箱，剛剛遭人洗劫一空，竊賊利用纏繞雙面膠的鐵片伸入功德箱內，以釣魚手法黏取裡面的香油錢得手，經比對竊賊身材與穿著與吳男相符，吳見伺機敗露，坦承因為缺錢買毒，才以釣魚手法黏走功德箱內香油錢。

警方隨即將吳上銬，帶回派出所偵辦，查扣他剛得手的4150元贓款與行竊用的犯罪工具；警訊後，將吳男依涉犯毒品危害防制條例、竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。警四分局長侯興龍表示，不法分子常鎖定管理較為鬆散的宮廟功德箱下手，作案手法多以鐵片、雙面膠或特殊黏膠伸入行竊，呼籲廟方加強功德箱財物保管，定期將香油錢收起，並維護、升級防盜監視設備；警方將持續加強深夜巡邏密度，維護地方治安與民眾財產安全。

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許姓男子利用沾有黏膠的鐵片、雙面膠，行竊麥金路巷內一家宮廟功德箱內4000多元香油錢，被巡邏警發現就逮。（記者林嘉東攝）

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