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    匯錢回越南老家卻捨不得手續費 網路地下匯兌險被詐走150萬元

    2026/05/16 10:37 記者謝武雄／桃園報導
    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    35歲越南籍阮姓女子來台灣工作，好不容易存了150萬元，想要匯回越南老家，但嫌銀行手續費太貴，遂透過網路尋找「地下匯兌」方式，阮女於今天清晨將錢交給對方後發現情況不對報警，警方獲報調閱附近監視器鎖定車號，通知線上警網進行攔截，在楊梅發現車輛，將車上5人逮捕，並取出贓款，全案將依銀行法、詐欺罪嫌究辦。

    阮女與對方約好今天清晨0點於中壢區中園路二段一間商店門口見面，雙方碰面後，阮女將150萬元交予某男子，該男子取得款項後立刻駕車離去，阮女驚覺有異後報警求助，轄區中壢警分局中福派出所獲報後，立即調閱周邊監視器影像，迅速鎖定涉案車輛車號及行車動向，並同步通報線上警力協助攔查。

    攔查過程中，該車輛於今清晨2點多在楊梅區高鐵南路八段與民有路一段口時，發生自撞路燈桿車禍，由於撞擊力道甚大，不僅車頭全毀、安全氣囊也都爆開，警方於車內查獲相關款項140萬元，另將車上駕駛21歲許男、及乘客17歲少年、16歲少女、18歲黃男及19歲唐男等5人戒護送醫。

    由於與阮姓女子碰面的男子並未在車上，警方懷疑該男子已經中途下車，並取走10萬元作為酬勞，目前正循線追查中。

    警方在楊梅發現涉案車輛，車輛自撞電桿造成車頭全毀。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車輛自撞電桿造成車頭全毀。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車上取出贓款140萬元。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車輛自撞電桿造成車頭全毀。（警方提供）

    警方在楊梅發現涉案車輛，車輛自撞電桿造成車頭全毀。（警方提供）

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