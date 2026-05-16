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    唾液快篩陽性秒逮捕！台中40小時抓7毒駕 首件就是路中睡翻的他

    2026/05/16 10:16 記者許國楨／台中報導
    台中警方40小時內就查獲7起毒駕。（民眾提供）

    台中警方40小時內就查獲7起毒駕。（民眾提供）

    台中市警方強力執行毒駕新制，唾液毒品快篩只要呈現陽性，加上駕駛出現異常行為，即可依現行犯當場逮捕，新制上路短短40小時內就查獲7件7人，而首位「撞槍口」的，就是一名把車停在馬路中央睡著，醒來後還直接追撞前車的26歲涂姓男子。

    第五分局14日上午11時許接獲110通報，北屯區環中東路二段上有一輛黑色馬自達停在車道中央許久，不但未熄火，駕駛也毫無反應，嚴重影響交通安全，警方趕抵發現涂男竟在駕駛座上昏睡不醒，經連續敲窗才猛然驚醒。

    沒想到他一醒來竟突然踩油門往前衝追撞前方車輛，嚇壞現場用路人，警方立即上前控打開車門要求他下車，只見他神情恍惚、眼神呆滯，站都快站不穩，起初辯稱只是「沒睡飽」，隨後又改口說可能是「低血糖」導致不舒服。

    但員警察覺其言行異常，合理懷疑涉及毒駕，立即依規定全程錄影蒐證，並陪同就醫確認狀況，隨後實施唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，當場依現行犯逮捕移送台中地檢署偵辦。

    市警局指出，5月13日起正式實施修正版「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，只要駕駛人有蛇行、精神恍惚、語無倫次、肌肉顫抖等毒駕徵兆，並經唾液快篩呈陽性，即可直接逮捕，大幅提升執法效率，新制實施40小時內已連破7件7人，此外，配合刑事訴訟法修正條文正式上路，毒駕也納入「預防性羈押」範圍，對於有反覆毒駕疑慮者，法院可裁定羈押，有效隔離潛在交通危險源，避免悲劇重演。

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    黑色馬自達停在車道中，警方趕往處理。（民眾提供）

    黑色馬自達停在車道中，警方趕往處理。（民眾提供）

    涂男唾液毒品快篩呈陽性，依現行犯逮捕。（民眾提供）

    涂男唾液毒品快篩呈陽性，依現行犯逮捕。（民眾提供）

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