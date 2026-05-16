機車違規警攔查 騎士搜出毒品、乘客反抗被壓制

機車雙載趴趴走，騎士被查出毒品，後座乘客拒檢警壓制送辦。（民眾提供）

高市苓雅分局員警今（16）日凌晨0時4分，執行巡邏勤務時，巡經中山、三多路口，發現一輛機車變換車道未打方向燈，上前攔停盤查，在呂姓騎士身上查獲毒品，另後座乘客企圖反抗也遭壓制。

經瞭解，警方詢問呂姓騎士（53歲）時，察覺他形跡有異，隨即在呂男身上起獲一級毒品海洛因2小包，毛重0.63公克，以及安非他命1小包，毛重0.72公克，還查扣到依托咪酯煙彈1顆及針筒2支。

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查緝過程中，乘客吳姓男子（29歲）突然躁動，拒不配合並反抗，警組為保現場人員安全，使用警棍壓制。

警方訊後呂男依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦；另呂嫌交通違規部分，共舉發未依規定使用燈光1件、毒駕1件，合計最高罰鍰為9萬3600元，當場移置保管車輛，吊扣牌照2年並吊扣駕照1至2年，吳男則依妨害公務移送偵辦。

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機車雙載趴趴走，騎士被查出毒品，後座乘客拒檢警壓制送辦。（民眾提供）

警方查扣毒品。（民眾提供）

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